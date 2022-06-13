Правление WDC продлевает срок полномочий избранных должностных лиц до 2023 года

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На заседании в формате видеоконференции 16 июня 2022 года Совет директоров Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) принял решение о том, что в свете преобладающих в настоящее время необычных обстоятельств, в том числе вызванных пандемией коронавируса, срок полномочий президента Эдварда Ашера (Edward Asscher), вице-президента Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki) и казначея Ронни Вандерлиндена (Ronnie VanderLinden), которые должны были уйти со своих постов в этом году, продлевается на 2023 год.

Согласно Уставу WDC, президент избирается на один двухлетний срок, после чего его автоматически сменяет действующий вице-президент. Г-н Ашер, который в настоящее время находится на втором году двухлетнего срока на посту президента, должен был передать полномочия г-же Зеруки, и Совет директоров должен был избрать из числа своих членов следующего вице-президента.

Поскольку Кимберлийский процесс приостановил регулярную деятельность в 2020 году из-за пандемии коронавируса и срок полномочий нынешнего руководства WDC совпал со сроком полномочий одного, а не двух председателей КП, Совет директоров WDC согласился с тем, что в нынешней ситуации уместно приостановить запланированный переход и выборы новых должностных лиц на внеочередной основе до июня 2023 года. Это означает, что г-н Ашер, г-жа Зеруки и г-н Вандерлинден продолжат занимать свои нынешние должности без перерыва до следующего года.



