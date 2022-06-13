Эксклюзив

Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами

В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...

Вчера

De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...

13 июня 2022

Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»

Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...

06 июня 2022

«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...

30 мая 2022

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

23 мая 2022

Правление WDC продлевает срок полномочий избранных должностных лиц до 2023 года

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Новости
На заседании в формате видеоконференции 16 июня 2022 года Совет директоров Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) принял решение о том, что в свете преобладающих в настоящее время необычных обстоятельств, в том числе вызванных пандемией коронавируса, срок полномочий президента Эдварда Ашера (Edward Asscher), вице-президента Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki) и казначея Ронни Вандерлиндена (Ronnie VanderLinden), которые должны были уйти со своих постов в этом году, продлевается на 2023 год.
Согласно Уставу WDC, президент избирается на один двухлетний срок, после чего его автоматически сменяет действующий вице-президент. Г-н Ашер, который в настоящее время находится на втором году двухлетнего срока на посту президента, должен был передать полномочия г-же Зеруки, и Совет директоров должен был избрать из числа своих членов следующего вице-президента.
Поскольку Кимберлийский процесс приостановил регулярную деятельность в 2020 году из-за пандемии коронавируса и срок полномочий нынешнего руководства WDC совпал со сроком полномочий одного, а не двух председателей КП, Совет директоров WDC согласился с тем, что в нынешней ситуации уместно приостановить запланированный переход и выборы новых должностных лиц на внеочередной основе до июня 2023 года. Это означает, что г-н Ашер, г-жа Зеруки и г-н Вандерлинден продолжат занимать свои нынешние должности без перерыва до следующего года.

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