Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
Вчера
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Правление WDC продлевает срок полномочий избранных должностных лиц до 2023 года
Согласно Уставу WDC, президент избирается на один двухлетний срок, после чего его автоматически сменяет действующий вице-президент. Г-н Ашер, который в настоящее время находится на втором году двухлетнего срока на посту президента, должен был передать полномочия г-же Зеруки, и Совет директоров должен был избрать из числа своих членов следующего вице-президента.
Поскольку Кимберлийский процесс приостановил регулярную деятельность в 2020 году из-за пандемии коронавируса и срок полномочий нынешнего руководства WDC совпал со сроком полномочий одного, а не двух председателей КП, Совет директоров WDC согласился с тем, что в нынешней ситуации уместно приостановить запланированный переход и выборы новых должностных лиц на внеочередной основе до июня 2023 года. Это означает, что г-н Ашер, г-жа Зеруки и г-н Вандерлинден продолжат занимать свои нынешние должности без перерыва до следующего года.