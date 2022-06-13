Бриллиант «Юнона», превратившись в «Клэр Джи», стал стоить 13 млн долларов

Фото: Sotheby’s

Бриллиант «Юнона» весом 101,41 карата был продан на аукционе Sotheby’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Нью-Йорке за 13 млн долларов США. Это одна из самых высоких цен, когда-либо достигнутых на аукционе за внутренне безупречный бриллиант цвета D весом более 100 каратов. При этом он изменил свое название и стал именоваться «Клэр Джи» (Claire G) в честь жены частного коллекционера из Азии, который его купил, торгуясь по телефону.В целом выручка аукционного дома Sotheby’s от проведения торгов в Нью-Йорке составила 52 млн долларов. Квиг Брюнинг, глава ювелирного отдела Sotheby’s Americas, в связи с этим сказал: «Мы очень рады видеть, что этот исключительный бриллиант добился такого сильного результата, подтверждая, что на самых высоких уровнях рынка существует постоянный спрос со стороны коллекционеров. Этот бриллиант очаровал покупателей по всему миру во время наших долгих демонстрационных поездок этой весной, но для нас было особой привилегией предложить его в нашей глобальной штаб-квартире, где теперь он входит в пятерку лучших драгоценностей, продававшихся в торговом зале Sotheby’s в Нью-Йорке. С учетом данного результата на аукционах было продано всего пять идеальных бриллиантов грушевидной формы весом более 100 каратов, в том числе четыре на Sotheby’s».