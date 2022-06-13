Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
Сегодня
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Бриллиант «Юнона», превратившись в «Клэр Джи», стал стоить 13 млн долларов
Фото: Sotheby’s
Бриллиант «Юнона» весом 101,41 карата был продан на аукционе Sotheby’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Нью-Йорке за 13 млн долларов США. Это одна из самых высоких цен, когда-либо достигнутых на аукционе за внутренне безупречный бриллиант цвета D весом более 100 каратов. При этом он изменил свое название и стал именоваться «Клэр Джи» (Claire G) в честь жены частного коллекционера из Азии, который его купил, торгуясь по телефону.
В целом выручка аукционного дома Sotheby’s от проведения торгов в Нью-Йорке составила 52 млн долларов. Квиг Брюнинг, глава ювелирного отдела Sotheby’s Americas, в связи с этим сказал: «Мы очень рады видеть, что этот исключительный бриллиант добился такого сильного результата, подтверждая, что на самых высоких уровнях рынка существует постоянный спрос со стороны коллекционеров. Этот бриллиант очаровал покупателей по всему миру во время наших долгих демонстрационных поездок этой весной, но для нас было особой привилегией предложить его в нашей глобальной штаб-квартире, где теперь он входит в пятерку лучших драгоценностей, продававшихся в торговом зале Sotheby’s в Нью-Йорке. С учетом данного результата на аукционах было продано всего пять идеальных бриллиантов грушевидной формы весом более 100 каратов, в том числе четыре на Sotheby’s».