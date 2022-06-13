АЛРОСА сохранила свой план добыть 34-35 млн каратов алмазов в этом году

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Как заявил журналистам на полях 25-го Петербургского международного экономического форума генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, компания сохраняет первоначальный прогноз по добыче алмазов в этом году на уровне 34-35 миллионов каратов, сообщило агентство Интерфакс.

Руководитель АЛРОСА добавил, что по итогам первых шести месяцев результаты работы компании соответствуют прогнозу.

«Нет (не планируем снижать прогноз добычи на 2022 год - ИФ). Мы, я думаю, в плане и пока, несмотря на определенные сложности, по первому полугодию идем точно по плану, где-то в этом диапазоне. Во втором полугодии снижать добычу не планируем», - сказал Иванов, отметив, что мощности компании загружены, инвестпрограмма реализуется.

АЛРОСА также намерена продолжать осуществление проекта по восстановлению рудника «Мир».

Говоря о положении дел на алмазном рынке, Иванов отметил, что сохраняется хороший спрос на алмазы и что с февраля компания не корректировала цены на алмазное сырье. По его словам, интерес к продукции АЛРОСА высокий, появляются новые компании, которым интересно занять нишу, освободившуюся после ухода некоторых клиентов. «Мы видим, что производство алмазов не может быть увеличено никакими другими игроками, что подтверждают все эксперты», - добавил он.

Иванов также сообщил, что возможность выкупа части продукции в Гохран обсуждается, но до деталей пока не дошло.

По его мнению, риском для сохранения спроса на алмазы является общая макроэкономическая ситуация, характеризующаяся высокой инфляцией и падением доходов значительной части населения.





