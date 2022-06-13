Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
Уэйн Ван-Ван Ичунь (Wayne Wang-Wang Yichun), генеральный директор компании LUSANT, в свое время был генеральным директором Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании группы Fosun; и до недавнего времени работал в должности генерального директора...
Сегодня
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
АЛРОСА сохранила свой план добыть 34-35 млн каратов алмазов в этом году
Руководитель АЛРОСА добавил, что по итогам первых шести месяцев результаты работы компании соответствуют прогнозу.
«Нет (не планируем снижать прогноз добычи на 2022 год - ИФ). Мы, я думаю, в плане и пока, несмотря на определенные сложности, по первому полугодию идем точно по плану, где-то в этом диапазоне. Во втором полугодии снижать добычу не планируем», - сказал Иванов, отметив, что мощности компании загружены, инвестпрограмма реализуется.
АЛРОСА также намерена продолжать осуществление проекта по восстановлению рудника «Мир».
Говоря о положении дел на алмазном рынке, Иванов отметил, что сохраняется хороший спрос на алмазы и что с февраля компания не корректировала цены на алмазное сырье. По его словам, интерес к продукции АЛРОСА высокий, появляются новые компании, которым интересно занять нишу, освободившуюся после ухода некоторых клиентов. «Мы видим, что производство алмазов не может быть увеличено никакими другими игроками, что подтверждают все эксперты», - добавил он.
Иванов также сообщил, что возможность выкупа части продукции в Гохран обсуждается, но до деталей пока не дошло.
По его мнению, риском для сохранения спроса на алмазы является общая макроэкономическая ситуация, характеризующаяся высокой инфляцией и падением доходов значительной части населения.