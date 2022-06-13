Светлогорск принимает AmberForum 2022

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Сегодня в Светлогорске стартовал - после перерыва, связанного с пандемией, - V Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2022. Организатором мероприятия традиционно выступает Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех.

Главное деловое и культурное событие отрасли посвящено в этом году обсуждению уникальных биологических свойств солнечного камня и его применению в медицине, курортологии и косметологии.

В первый день форума прошли пленарное заседание, научно-практический семинар и два круглых стола. В дискуссиях на тему будущего янтарной отрасли, реализации стратегии ее развития, перспектив и возможных путей диверсификации приняли участие 20 спикеров самого разного уровня и направлений деятельности: от представителей регионального кабмина до звезд ювелирного искусства. Участники форума обсудили создание новых производств в фармацевтической, химической, косметологической и других сферах, необходимость научных исследований янтаря и их финансирование, а также проблемы и перспективы развития промышленного туризма в Калининградской области.

Ярким моментом деловой программы стал традиционный аукцион редких камней. В этом году на торги выставлено в общей сложности 80 лотов общим весом 48 килограммов на сумму свыше 17 млн рублей (итоги торгов добавили к ней 20%). В числе самых дорогих лотов - камни-самородки весом от 1 кг, инклюзы с доисторическими вкраплениями и редкие камни.

В первый день аукцион стартовал с впечатляющими результатами: все 40 лотов ушли с торгов на общую сумму более 20 млн рублей. Распродано 47 килограммов янтаря-сырца - редких оттенков, различной прозрачности, плотности, со своими вкраплениями, трещинами и впадинами.

Самый большой интерес вызвал уникальный самородок под именем Россиянин-2020, стартовавший за 550 тыс. рублей, а проданный за 1,64 млн рублей. Не менее острое соперничество развернулось за «Голову тигра» - самородок весом 2,7 кг с первоначальной ценой в 1 млн рублей, который уедет в соседнюю Литву за 1,2 млн рублей (без НДС).

Всего на очные торги заявилось 17 участников из России, Литвы, Армении, Гонконга, Сербии, Турции и Китая.

На Форуме представлена выставка-продажа лучшей продукции ювелирных изделий из янтаря от 33 компаний из Калининградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Турции.

В рамках форума проводится конкурс профессионального мастерства в рамках международного проекта WorldSkills. Пять молодых ювелиров в течение трех дней будут демонстрировать искусство изготовления изделий из янтаря.





