Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Светлогорск принимает AmberForum 2022
Главное деловое и культурное событие отрасли посвящено в этом году обсуждению уникальных биологических свойств солнечного камня и его применению в медицине, курортологии и косметологии.
В первый день форума прошли пленарное заседание, научно-практический семинар и два круглых стола. В дискуссиях на тему будущего янтарной отрасли, реализации стратегии ее развития, перспектив и возможных путей диверсификации приняли участие 20 спикеров самого разного уровня и направлений деятельности: от представителей регионального кабмина до звезд ювелирного искусства. Участники форума обсудили создание новых производств в фармацевтической, химической, косметологической и других сферах, необходимость научных исследований янтаря и их финансирование, а также проблемы и перспективы развития промышленного туризма в Калининградской области.
Ярким моментом деловой программы стал традиционный аукцион редких камней. В этом году на торги выставлено в общей сложности 80 лотов общим весом 48 килограммов на сумму свыше 17 млн рублей (итоги торгов добавили к ней 20%). В числе самых дорогих лотов - камни-самородки весом от 1 кг, инклюзы с доисторическими вкраплениями и редкие камни.
В первый день аукцион стартовал с впечатляющими результатами: все 40 лотов ушли с торгов на общую сумму более 20 млн рублей. Распродано 47 килограммов янтаря-сырца - редких оттенков, различной прозрачности, плотности, со своими вкраплениями, трещинами и впадинами.
Самый большой интерес вызвал уникальный самородок под именем Россиянин-2020, стартовавший за 550 тыс. рублей, а проданный за 1,64 млн рублей. Не менее острое соперничество развернулось за «Голову тигра» - самородок весом 2,7 кг с первоначальной ценой в 1 млн рублей, который уедет в соседнюю Литву за 1,2 млн рублей (без НДС).
Всего на очные торги заявилось 17 участников из России, Литвы, Армении, Гонконга, Сербии, Турции и Китая.
На Форуме представлена выставка-продажа лучшей продукции ювелирных изделий из янтаря от 33 компаний из Калининградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Турции.
В рамках форума проводится конкурс профессионального мастерства в рамках международного проекта WorldSkills. Пять молодых ювелиров в течение трех дней будут демонстрировать искусство изготовления изделий из янтаря.