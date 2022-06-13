Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
Уэйн Ван-Ван Ичунь (Wayne Wang-Wang Yichun), генеральный директор компании LUSANT, в свое время был генеральным директором Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании группы Fosun; и до недавнего времени работал в должности генерального директора...
Сегодня
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Владимирская область России может стать крупным поставщиком искусственных алмазов
Минпромторг России и Владимирская область намерены сделать это в рамках проекта «Алмазная долина» путем создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на площадке группы НПК «Алмаз» - ведущей отечественной организации, внедряющей собственные технологии производства искусственных алмазов. НПК «Алмаз», говорится в сообщении, является мировым лидером по выпуску кристаллов весом свыше 10 карат - основе компонентной базы для электроники нового поколения. В проекте будут также участвовать ведущие научно-исследовательские институты России. По словам Александра Авдеева, данный проект заинтересовал партнеров из Израиля и других стран.
В ходе форума было заключено соглашение между администрацией Владимирской области и Израильско-Российским деловым советом, в связи с чем Александр Авдеев отметил: «Надеемся, что совместно с НПК «Алмаз» мы сделаем производство еще в большем масштабе на территории Карабаново Владимирской области. Но это только часть возможных проектов, которые интересуют партнеров не только из Израиля, но и из других стран. Потому что интерес к России, как ни хотелось бы кому-то, не исчезает».