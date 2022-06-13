Владимирская область России может стать крупным поставщиком искусственных алмазов

Сегодня Новости

Александр Авдеев, временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области, в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума рассказал о планах создания центра по производству искусственных алмазов в городе Карабаново, сообщил портал vladtv.ru.

Минпромторг России и Владимирская область намерены сделать это в рамках проекта «Алмазная долина» путем создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на площадке группы НПК «Алмаз» - ведущей отечественной организации, внедряющей собственные технологии производства искусственных алмазов. НПК «Алмаз», говорится в сообщении, является мировым лидером по выпуску кристаллов весом свыше 10 карат - основе компонентной базы для электроники нового поколения. В проекте будут также участвовать ведущие научно-исследовательские институты России. По словам Александра Авдеева, данный проект заинтересовал партнеров из Израиля и других стран.

В ходе форума было заключено соглашение между администрацией Владимирской области и Израильско-Российским деловым советом, в связи с чем Александр Авдеев отметил: «Надеемся, что совместно с НПК «Алмаз» мы сделаем производство еще в большем масштабе на территории Карабаново Владимирской области. Но это только часть возможных проектов, которые интересуют партнеров не только из Израиля, но и из других стран. Потому что интерес к России, как ни хотелось бы кому-то, не исчезает».



