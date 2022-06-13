Эксклюзив

De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...

13 июня 2022

Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»

Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...

06 июня 2022

«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...

30 мая 2022

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

23 мая 2022

В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве

Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...

16 мая 2022

Россия предотвратила проведение дебатов по пересмотру определения, данного Кимберлийским процессом «конфликтным алмазам»

Сегодня
Новости
Россия, поддержанная Беларусью, Центральноафриканской Республикой, Кыргызстаном и Мали, блокировала поддержанное Западом предложение пересмотреть определение, данное Кимберлийским процессом «конфликтным алмазам», в преддверии международной встречи по этому вопросу в Ботсване, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письма, с которыми ему удалось ознакомиться.
Эти письма, о которых ранее не сообщалось, утверждает Reuters, указывают на спор по поводу предложения Украины, Европейского союза, Австралии, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов обсудить на встрече 20-24 июня в Ботсване военную акцию России на Украине и расширить данное Кимберлийским процессом определение алмазов из зон конфликтов, включив в него государственные субъекты.
«КП определяет конфликтные алмазы как драгоценные камни, используемые для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства», - отмечает Reuters.
По мнению агентства, этот раскол в Кимберлийском процессе, сертифицирующем экспортируемое алмазное сырье, рискует парализовать данный орган, который принимает решения на основе консенсуса. 


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