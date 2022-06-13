Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Россия предотвратила проведение дебатов по пересмотру определения, данного Кимберлийским процессом «конфликтным алмазам»
Эти письма, о которых ранее не сообщалось, утверждает Reuters, указывают на спор по поводу предложения Украины, Европейского союза, Австралии, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов обсудить на встрече 20-24 июня в Ботсване военную акцию России на Украине и расширить данное Кимберлийским процессом определение алмазов из зон конфликтов, включив в него государственные субъекты.
«КП определяет конфликтные алмазы как драгоценные камни, используемые для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства», - отмечает Reuters.
По мнению агентства, этот раскол в Кимберлийском процессе, сертифицирующем экспортируемое алмазное сырье, рискует парализовать данный орган, который принимает решения на основе консенсуса.