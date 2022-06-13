Россия предотвратила проведение дебатов по пересмотру определения, данного Кимберлийским процессом «конфликтным алмазам»

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Россия, поддержанная Беларусью, Центральноафриканской Республикой, Кыргызстаном и Мали, блокировала поддержанное Западом предложение пересмотреть определение, данное Кимберлийским процессом «конфликтным алмазам», в преддверии международной встречи по этому вопросу в Ботсване, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письма, с которыми ему удалось ознакомиться.

Эти письма, о которых ранее не сообщалось, утверждает Reuters, указывают на спор по поводу предложения Украины, Европейского союза, Австралии, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов обсудить на встрече 20-24 июня в Ботсване военную акцию России на Украине и расширить данное Кимберлийским процессом определение алмазов из зон конфликтов, включив в него государственные субъекты.

«КП определяет конфликтные алмазы как драгоценные камни, используемые для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства», - отмечает Reuters.

По мнению агентства, этот раскол в Кимберлийском процессе, сертифицирующем экспортируемое алмазное сырье, рискует парализовать данный орган, который принимает решения на основе консенсуса.





