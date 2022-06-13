Ангола присоединяется к ИПДО

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Второй по величине производитель нефти в Африке обязуется повысить прозрачность добывающего сектора



Правление Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) одобрило заявку Анголы на присоединение к ИПДО, что сделало ее 57-й страной-членом ИПДО и 28-й страной в Африке, вошедшей в состав этой организации. Объявление было опубликовано на веб-сайте ИПДО в четверг.

Председатель Правления ИПДО Хелен Кларк (Helen Clark) приветствовала Анголу в сообществе ИПДО: «Ангола присоединяется к ИПДО в критический момент. Пандемия COVID-19, продолжающаяся волатильность цен на нефть и опасения по поводу энергетической безопасности означают, что управление и прозрачность должны лежать в основе энергетической политики страны. У Анголы есть возможность использовать внедрение ИПДО для наращивания своих усилий по борьбе с коррупцией, усиления реформы Sonangol и обеспечения вклада добывающего сектора в мобилизацию внутренних ресурсов. Мы надеемся, что ИПДО будет способствовать инклюзивному общественному обсуждению этих вопросов».

Первое раскрытие информации Анголой в соответствии со Стандартом ИПДО необходимо будет сделать в течение 18 месяцев после того, как она будет принята в качестве страны, внедряющей ИПДО.

Непрозрачность нефтяного сектора Анголы привела к созданию ИПДО в 2003 году, когда значительное внимание привлекли призывы активистов гражданского общества к решению проблем коррупции. Впоследствии группа представителей гражданского общества, промышленности и правительства — во главе с правительством Великобритании — согласилась с необходимостью разработки глобального стандарта отчетности. Однако на протяжении многих лет в Анголе сохранялись коррупционные риски и проблемы с управлением, и в стране неоднократно раздавались призывы внедрить Стандарт ИПДО.

Отчетность в соответствии со Стандартом ИПДО поможет обеспечить обнародование важной информации о добывающем секторе Анголы, в том числе о бенефициарных собственниках и контрактах, касающихся добывающих компаний, а также об управлении государственными предприятиями и доходах сектора. Раскрытие информации, требуемое в рамках внедрения ИПДО, может способствовать выявлению коррупционных рисков, недостатков в управлении и областей утечки доходов. В конечном счете эта информация может помочь в принятии решений и проведении реформ, а также способствовать общественным дебатам в Анголе.

Будучи второй по величине нефтедобывающей страной в Африке, Ангола в экономике сильно зависит от добычи нефти и газа, на которую приходится около трети ВВП страны. В 2020 году на нефть приходилось около 90%, или 18 млрд долларов США, от общей экспортной выручки страны. В стране также есть значительный горнодобывающий сектор с общим объемом экспорта алмазов более 1 млрд долларов США в 2020 году.

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) сказал: «Ангола приняла решение присоединиться к ИПДО после серьезного рассмотрения Его Превосходительством Президентом Жоао Мануэлем Гонсалвешем Лоуренсу в соответствии с акцентом администрации на борьбе с коррупцией. Внедрение ИПДО поддержит цели правительства по повышению прозрачности и обеспечит проявление политической воли правительства для укрепления национальных инструментов надлежащего управления». Далее он прокомментировал: «Этим шагом страна намерена постоянно улучшать бизнес-среду и инвестиционный климат. Это будет способствовать мобилизации доходов и окажет прямое положительное влияние на ангольцев. Присоединение Анголы к ИПДО означает начало новой эры для страны».

Заявка Анголы на выдвижение своей кандидатуры подчеркивает приверженность правительства внедрению ИПДО и предусматривает значительное государственное финансирование. Рабочий план Анголы по ИПДО указывает на то, что Министерство финансов вместе с ключевыми агентствами, осуществляющими надзор за регулированием нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, привержены усилению систематического раскрытия отраслевых данных через платформы правительства и компаний.

Себастьян Гаспар Мартинс (Sebastião Gaspar Martins), главный исполнительный директор Sonangol, заявил, что «Sonangol, как ведущая нефтяная компания Анголы, рада принятию страны в члены ИПДО. Эта важная веха укрепила приверженность Анголы, которую также взяла на себя Sonangol, ответственному управлению своими природными ресурсами для развития страны и на благо ангольцев, руководствуясь передовой международной практикой».

Ожидается, что, помимо раскрытия информации, внедрение ИПДО будет способствовать улучшению общественного обсуждения и надзора за управлением добывающим сектором. В рамках подачи заявки Ангола сформировала многостороннюю группу, состоящую из представителей правительства, промышленности и гражданского общества, для наблюдения за процессом ИПДО. Впервые три группы будут работать вместе над укреплением управления добывающим сектором в соответствии с национальными целями.

Гражданское общество призвано сыграть ключевую роль в обеспечении общественного контроля и обсуждении горнодобывающей и нефтегазовой отраслей Анголы. «Гражданское общество надеется на структурированный диалог с правительством и промышленностью. Мы стремимся использовать пространство ИПДО для продвижения экологических прав и подотчетности в управлении нефтью, газом и минеральными ресурсами Анголы», — сказал Мануэль Пембеле Мфулутома (Manuel Pembele Mfulutoma), генеральный директор группы гражданского общества AJUDECA и координатор группы гражданского общества ИПДО в Анголе.

Ангола присоединяется к ИПДО в критический момент глобального управления добывающей промышленностью. Пандемия COVID-19 и недавняя волатильность цен на нефть привлекли внимание к уязвимости большинства стран, зависящих от добычи полезных ископаемых, и усилили призывы к энергетическому переходу.

В этом контексте для правительства будет особенно важно работать с гражданским обществом и промышленностью, чтобы обеспечить разумное управление сектором. Оливье Жуни (Olivier Jouny), управляющий директор Total E&P Angola и президент Associação das Companhias de Exploração e Produção de Angola (ACEPA), отметил, что «ACEPA полностью поддерживает эти коллективные усилия по дальнейшему развитию и укреплению доверия со всеми заинтересованными сторонами и гражданским обществом. Членство Анголы в ИПДО будет способствовать устойчивому управлению минеральными и нефтяными ресурсами и развитию страны».





