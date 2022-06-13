Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Signet Jewelers показала хорошие результаты в первом квартале 2023 финансового года
«Высокие показатели Signet в этом квартале отражают успешную работу и гибкость нашей команды в условиях трудностей в розничной торговле, — сказала Вирджиния Дросос (Virginia Drosos), генеральный директор компании. — Мы добились почти 9-процентного роста выручки, в том числе органического роста продаж на 2,6%, благодаря здоровому состоянию товарных запасов, возможностям соединенной коммерции и маркетингу, основанному на данных. Клиенты отреагировали на широту и новизну нашего ассортимента, особенно на предложения с более высокой ценой, бриллиантами и драгоценными металлами. Наш масштаб, сильный баланс и диверсифицированный портфель баннеров обеспечивают гибкость, позволяющую справляться с неопределенностями макроуровня, обеспечивать стабильную годовую операционную прибыль, выражающуюся двузначным числом, и продолжать инвестировать в дифференцированные возможности для расширения наших конкурентных преимуществ».
«Мы подтверждаем наш годовой прогноз и расширяем разрешение на выкуп акций на 500 миллионов долларов, — заявила Джоан Хилсон (Joan Hilson), финансовый и стратегический директор. — Несмотря на то, что мы ожидали и испытали снижение цен в более низких ценовых категориях в результате повышенной инфляции и отсутствия стимулов, мы компенсировали это за счет индивидуального ассортимента, цифровых возможностей и расширенных услуг, чтобы поддерживать более высокую среднюю стоимость транзакций. В настоящее время мы продолжаем фокусироваться на факторах, находящихся под нашим контролем, и использовать наши конкурентные преимущества, поскольку мы учитываем влияние этой макроэкономической среды на поведение потребителей. Мы считаем, что стратегии, гибкость и дисциплина нашей команды позволят нам продолжать создавать долгосрочную ценность для наших акционеров».