Signet Jewelers показала хорошие результаты в первом квартале 2023 финансового года

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Компания Signet Jewelers, крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, сообщила в своем заявлении о результатах, достигнутых в первом квартале 2023 финансового года, что ее общий объем продаж составил 1,8 млрд долларов США, что на 149,5 млн долларов или на 8,9% больше, чем в первом квартале 2022 финансового года, в то время как продажи в сопоставимых магазинах выросли на 2,5% к первому кварталу 2022 финансового года. Североамериканское подразделение ювелира увеличило общий объем продаж на 5,4% по сравнению с первым кварталом 2022 финансового года, доведя их до 1,7 млрд долларов. Продажи в сопоставимых магазинах снизились на 0,9% по сравнению с первым кварталом 2022 финансового года, что отражает более высокую среднюю стоимость транзакций и меньшее количество транзакций. На международном уровне общий объем продаж компании в размере 110 млн долларов вырос на 91,6% по сравнению с первым кварталом 2022 финансового года, в то время как продажи в сопоставимых магазинах выросли на 102,6% по сравнению с первым кварталом 2022 финансового года, что отражает ограничения на работу магазинов в предыдущем году, более высокую среднюю стоимость транзакций и большее количество транзакций.

«Высокие показатели Signet в этом квартале отражают успешную работу и гибкость нашей команды в условиях трудностей в розничной торговле, — сказала Вирджиния Дросос (Virginia Drosos), генеральный директор компании. — Мы добились почти 9-процентного роста выручки, в том числе органического роста продаж на 2,6%, благодаря здоровому состоянию товарных запасов, возможностям соединенной коммерции и маркетингу, основанному на данных. Клиенты отреагировали на широту и новизну нашего ассортимента, особенно на предложения с более высокой ценой, бриллиантами и драгоценными металлами. Наш масштаб, сильный баланс и диверсифицированный портфель баннеров обеспечивают гибкость, позволяющую справляться с неопределенностями макроуровня, обеспечивать стабильную годовую операционную прибыль, выражающуюся двузначным числом, и продолжать инвестировать в дифференцированные возможности для расширения наших конкурентных преимуществ».

«Мы подтверждаем наш годовой прогноз и расширяем разрешение на выкуп акций на 500 миллионов долларов, — заявила Джоан Хилсон (Joan Hilson), финансовый и стратегический директор. — Несмотря на то, что мы ожидали и испытали снижение цен в более низких ценовых категориях в результате повышенной инфляции и отсутствия стимулов, мы компенсировали это за счет индивидуального ассортимента, цифровых возможностей и расширенных услуг, чтобы поддерживать более высокую среднюю стоимость транзакций. В настоящее время мы продолжаем фокусироваться на факторах, находящихся под нашим контролем, и использовать наши конкурентные преимущества, поскольку мы учитываем влияние этой макроэкономической среды на поведение потребителей. Мы считаем, что стратегии, гибкость и дисциплина нашей команды позволят нам продолжать создавать долгосрочную ценность для наших акционеров».





