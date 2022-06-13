Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Phillips продолжает оставаться лидером мирового рынка часов после первой весенней распродажи в Нью-Йорке, принесшей компании 30,3 млн долларов
Пол Бутрос (Paul Boutros), руководитель отдела часов компании Phillips в Америке, и Изабелла Пройя (Isabella Proia), руководитель отдела продаж в Нью-Йорке, заявили: «Первый аукцион «Весенние часы» (Spring Watch) компании Phillips в Нью-Йорке был встречен с огромным энтузиазмом международным сообществом коллекционеров, что подчеркивает неизменную силу рынка. После исторического года, когда на Нью-Йоркском часовом аукционе в декабре 2021 года был достигнут самый высокий общий объем продаж в истории США, наша команда курировала аукцион, в котором участвовали коллекционные часы от первых владельцев, только что вышедшие на рынок, разных брендов и эпох. Энтузиазм участников торгов проявлялся везде – от борьбы за рекордные образцы британского часового искусства Джорджа Дэниелса (George Daniels) и Роджера Смита (Roger Smith) до борьбы за часы модели Rolex Paul Newman Daytona «El Limoncito» — энтузиазм был везде. Наше стремление предлагать часы высочайшего качества еще раз подтвердилось, поскольку результаты продолжили беспрецедентную 18-месячную серию 100-процентных продаж Phillips. Для нас также было честью заниматься продажей часов из личной коллекции номинанта на премию «Оскар» Джеймса Гарнера (James Garner). Популярность экземпляров из его коллекции является свидетельством его непреходящего образцового наследия 20-го века, и мы рады подтвердить, что часы модели Carrera “James Garner”, проданные за 176 400 долларов, что почти в шесть раз превышает нижний эстимейт, были куплен никем иным, как самой компанией TAG Heuer».
Компания Phillips теперь ждет начала летних часовых онлайн-аукционов: с 6 по 13 июля состоится благотворительный онлайн-аукцион II Нью-Йоркского часового общества, а с 21 по 28 июля — Гонконгский онлайн-аукцион часов I.