Phillips продолжает оставаться лидером мирового рынка часов после первой весенней распродажи в Нью-Йорке, принесшей компании 30,3 млн долларов

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В завершение сезона полных распродаж часов Phillips на аукционе New York Watch: SIX было продано изделий этой фирмы на сумму 30,3 млн долларов США, что более чем в три раза превышает предпродажный общий нижний эстимейт в 9,8 млн долларов, говорится в пресс-релизе Phillips. Принимая во внимание общую сумму выручки в ходе весеннего сезона в этой категории, достигшую 127,2 млн долларов, данный результат подтверждает место Phillips в качестве лидера мирового рынка часов. В ходе очного аукциона, проходившего в штаб-квартире Phillips в Нью-Йорке на Парк Авеню были установлены многочисленные рекорды для отдельных часов из серии винтажных и современных, а также произведенных независимыми часовщиками. Участники торгов почти из 70 стран боролись за редкие и исторические часы, участвуя в аукционе очно, онлайн и по телефону.

Пол Бутрос (Paul Boutros), руководитель отдела часов компании Phillips в Америке, и Изабелла Пройя (Isabella Proia), руководитель отдела продаж в Нью-Йорке, заявили: «Первый аукцион «Весенние часы» (Spring Watch) компании Phillips в Нью-Йорке был встречен с огромным энтузиазмом международным сообществом коллекционеров, что подчеркивает неизменную силу рынка. После исторического года, когда на Нью-Йоркском часовом аукционе в декабре 2021 года был достигнут самый высокий общий объем продаж в истории США, наша команда курировала аукцион, в котором участвовали коллекционные часы от первых владельцев, только что вышедшие на рынок, разных брендов и эпох. Энтузиазм участников торгов проявлялся везде – от борьбы за рекордные образцы британского часового искусства Джорджа Дэниелса (George Daniels) и Роджера Смита (Roger Smith) до борьбы за часы модели Rolex Paul Newman Daytona «El Limoncito» — энтузиазм был везде. Наше стремление предлагать часы высочайшего качества еще раз подтвердилось, поскольку результаты продолжили беспрецедентную 18-месячную серию 100-процентных продаж Phillips. Для нас также было честью заниматься продажей часов из личной коллекции номинанта на премию «Оскар» Джеймса Гарнера (James Garner). Популярность экземпляров из его коллекции является свидетельством его непреходящего образцового наследия 20-го века, и мы рады подтвердить, что часы модели Carrera “James Garner”, проданные за 176 400 долларов, что почти в шесть раз превышает нижний эстимейт, были куплен никем иным, как самой компанией TAG Heuer».

Компания Phillips теперь ждет начала летних часовых онлайн-аукционов: с 6 по 13 июля состоится благотворительный онлайн-аукцион II Нью-Йоркского часового общества, а с 21 по 28 июля — Гонконгский онлайн-аукцион часов I.





