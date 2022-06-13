ICA назначила нового генерального директора

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Международная ассоциация цветных драгоценных камней (International Coloured Gemstone Association, ICA) назначила Дугласа К. Хакера (Douglas K. Hucker) своим новым генеральным директором. Он заменит Гэри Роскина (Gary Roskin), возглавлявшего ассоциацию последние семь лет.

«Мы прощаемся с Гэри Роскиным в связи с его уходом и искренне выражаем нашу благодарность за образцовую работу, которую он проделал на руководящей должности в нашей ассоциации, — сказал Клемент Саббах (Clement Sabbagh), президент ICA. — Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой талантливый и преданный своему делу человек, как Дуглас Хакер, который обладает долгим и проверенным опытом превосходного управления ассоциациями. Дуглас Хакер также обладает хорошими лидерскими качествами, знанием отрасли, твердыми этическими принципами и видением будущего, которое идеально согласуется с позицией нашего Советом директоров и наших членов».‎

До прихода в ICA Дуглас Хакер более двух десятилетий работал генеральным директором Американской ассоциации торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA). Его участие в отрасли включало в себя участие в советах многих ассоциаций, включая AGTA, Американское общество драгоценных камней (American Gem Society, AGS), Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), Всемирную ювелирную конфедерацию (CIBJO). Он также активно поддерживал Альянс безопасности ювелиров (Jewelers Security Alliance, JSA), Женскую ювелирную ассоциацию (Women’s Jewelry Association, WJA) и другие организации.

Со своей стороны Дуглас Хакер сказал: «Я чрезвычайно благодарен ICA за предоставленную возможность, которая позволяет мне продолжать оставаться приверженным моей страсти и прилагать усилия по постоянному совершенствованию индустрии цветных драгоценных камней».

В своей новой роли Дуглас Хакер будет работать над расширением членского состава ICA, укреплением влияния и ресурсов организации, а также отстаиванием ее роли в общественных и отраслевых делах в качестве защитника своих членов и отрасли цветных драгоценных камней в целом.





