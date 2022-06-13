Эксклюзив

De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...

13 июня 2022

Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»

Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...

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«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...

30 мая 2022

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

23 мая 2022

В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве

Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...

16 мая 2022

ICA назначила нового генерального директора

Сегодня
Новости
Международная ассоциация цветных драгоценных камней (International Coloured Gemstone Association, ICA) назначила Дугласа К. Хакера (Douglas K. Hucker) своим новым генеральным директором. Он заменит Гэри Роскина (Gary Roskin), возглавлявшего ассоциацию последние семь лет.
«Мы прощаемся с Гэри Роскиным в связи с его уходом и искренне выражаем нашу благодарность за образцовую работу, которую он проделал на руководящей должности в нашей ассоциации, — сказал Клемент Саббах (Clement Sabbagh), президент ICA. — Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой талантливый и преданный своему делу человек, как Дуглас Хакер, который обладает долгим и проверенным опытом превосходного управления ассоциациями. Дуглас Хакер также обладает хорошими лидерскими качествами, знанием отрасли, твердыми этическими принципами и видением будущего, которое идеально согласуется с позицией нашего Советом директоров и наших членов».‎
До прихода в ICA Дуглас Хакер более двух десятилетий работал генеральным директором Американской ассоциации торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA). Его участие в отрасли включало в себя участие в советах многих ассоциаций, включая AGTA, Американское общество драгоценных камней (American Gem Society, AGS), Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), Всемирную ювелирную конфедерацию (CIBJO). Он также активно поддерживал Альянс безопасности ювелиров (Jewelers Security Alliance, JSA), Женскую ювелирную ассоциацию (Women’s Jewelry Association, WJA) и другие организации.
Со своей стороны Дуглас Хакер сказал: «Я чрезвычайно благодарен ICA за предоставленную возможность, которая позволяет мне продолжать оставаться приверженным моей страсти и прилагать усилия по постоянному совершенствованию индустрии цветных драгоценных камней».
В своей новой роли Дуглас Хакер будет работать над расширением членского состава ICA, укреплением влияния и ресурсов организации, а также отстаиванием ее роли в общественных и отраслевых делах в качестве защитника своих членов и отрасли цветных драгоценных камней в целом.


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