Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
ICA назначила нового генерального директора
«Мы прощаемся с Гэри Роскиным в связи с его уходом и искренне выражаем нашу благодарность за образцовую работу, которую он проделал на руководящей должности в нашей ассоциации, — сказал Клемент Саббах (Clement Sabbagh), президент ICA. — Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой талантливый и преданный своему делу человек, как Дуглас Хакер, который обладает долгим и проверенным опытом превосходного управления ассоциациями. Дуглас Хакер также обладает хорошими лидерскими качествами, знанием отрасли, твердыми этическими принципами и видением будущего, которое идеально согласуется с позицией нашего Советом директоров и наших членов».
До прихода в ICA Дуглас Хакер более двух десятилетий работал генеральным директором Американской ассоциации торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA). Его участие в отрасли включало в себя участие в советах многих ассоциаций, включая AGTA, Американское общество драгоценных камней (American Gem Society, AGS), Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), Всемирную ювелирную конфедерацию (CIBJO). Он также активно поддерживал Альянс безопасности ювелиров (Jewelers Security Alliance, JSA), Женскую ювелирную ассоциацию (Women’s Jewelry Association, WJA) и другие организации.
Со своей стороны Дуглас Хакер сказал: «Я чрезвычайно благодарен ICA за предоставленную возможность, которая позволяет мне продолжать оставаться приверженным моей страсти и прилагать усилия по постоянному совершенствованию индустрии цветных драгоценных камней».
В своей новой роли Дуглас Хакер будет работать над расширением членского состава ICA, укреплением влияния и ресурсов организации, а также отстаиванием ее роли в общественных и отраслевых делах в качестве защитника своих членов и отрасли цветных драгоценных камней в целом.