Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Diamonds Factory: разрыв в популярности между природными и лабораторными бриллиантами сокращается
По данным Diamonds Factory, стоимость бриллиантов в мире за последние три месяца выросла на 30%, и покупатели, переходя на выращенные в лаборатории бриллианты, могут сэкономить до 40% своих денег.
Руководитель отдела электронной коммерции Diamonds Factory Бен Стинсон (Ben Stinson) признает, что природные бриллианты все еще пользуются большей популярностью, но убежден, что разрыв в популярности между природными и лабораторными камнями сокращается.
«Покупатели становятся более экологически сознательными, — говорит он. — Нам об этом говорят, мы видим, что это востребовано на нашем веб-сайте, по поисковым тенденциям в Google и в растущем спросе на знания и образование в данной области. Вы также можете увидеть это с точки зрения стоимости жизни в настоящее время, поскольку люди хотят чего-то более конкурентоспособного по цене, и выращенные в лаборатории бриллианты являются отличным примером этого, поскольку они химически идентичны природным, а это означает, что вы ничего не теряете, глядя на них невооруженным глазом».
Продажи лабораторных бриллиантов у компании Diamonds Factory неуклонно растут, сообщает Professional Jeweller, отмечая, что, если в 2021 году на выращенные в лаборатории бриллианты приходились 10-15% от ее общих продаж, то в настоящее время они составляют около 30%.