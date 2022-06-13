Diamonds Factory: разрыв в популярности между природными и лабораторными бриллиантами сокращается

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Diamonds Factory, ирландская компания, производящая ювелирные изделия с бриллиантами, перевела 70% своей продукции, продаваемой в Интернете, на изделия с лабораторными бриллиантами в стремлении помочь покупателям сэкономить деньги на фоне роста стоимости жизни, сообщает журнал Professional Jeweller.

По данным Diamonds Factory, стоимость бриллиантов в мире за последние три месяца выросла на 30%, и покупатели, переходя на выращенные в лаборатории бриллианты, могут сэкономить до 40% своих денег.

Руководитель отдела электронной коммерции Diamonds Factory Бен Стинсон (Ben Stinson) признает, что природные бриллианты все еще пользуются большей популярностью, но убежден, что разрыв в популярности между природными и лабораторными камнями сокращается.

«Покупатели становятся более экологически сознательными, — говорит он. — Нам об этом говорят, мы видим, что это востребовано на нашем веб-сайте, по поисковым тенденциям в Google и в растущем спросе на знания и образование в данной области. Вы также можете увидеть это с точки зрения стоимости жизни в настоящее время, поскольку люди хотят чего-то более конкурентоспособного по цене, и выращенные в лаборатории бриллианты являются отличным примером этого, поскольку они химически идентичны природным, а это означает, что вы ничего не теряете, глядя на них невооруженным глазом».

Продажи лабораторных бриллиантов у компании Diamonds Factory неуклонно растут, сообщает Professional Jeweller, отмечая, что, если в 2021 году на выращенные в лаборатории бриллианты приходились 10-15% от ее общих продаж, то в настоящее время они составляют около 30%.





