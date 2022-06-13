Canadian North Resources объявила об обновлении запасов полезных ископаемых на проекте «Озеро Фергюсон» в Канаде

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Компания Canadian North Resources Inc. сообщила в отчете о минеральных ресурсах полностью принадлежащего ей проекта «Озеро Фергюсон» (Ferguson Lake) в Канаде, что выявленные минеральные ресурсы содержат 455 млн фунтов меди с содержанием 0,85%, 321 млн фунтов никеля с содержанием 0,60%, 37,5 млн фунтов кобальта с содержанием 0,07%, 1,08 млн унций палладия с содержанием 1,38 г/т и 0,18 млн унций платины с содержанием 0,23 г/т, в то время как предполагаемые минеральные ресурсы содержат 947 млн фунтов меди с содержанием 0,91%, 551,5 млн фунтов никеля с содержанием 0,53%, 62,4 млн фунтов кобальта с содержанием 0,06%, 2,12 млн унций палладия с содержанием 1,4 г/т и 0,38 млн унций платины с содержанием 0,25 г/т. Компания добавила, что существует значительный потенциал для расширения ресурсов вдоль простирания пласта месторождения и на глубине 15-километрового минерализованного пояса.

«Мы очень рады объявить о нашей обновленной оценке ресурсов, показывающей значительное их количество с высоким содержанием полезных ископаемых, которые можно добывать открытым и подземным способами, — сказал д-р Кайхуи Янг (Kaihui Yang), президент и генеральный директор Canadian North Resources. — Мы также видим значительный потенциал для расширения ресурсов вдоль простирания пласта месторождения и на глубине 15-километрового минерализованного пояса. Руководство считает, что геология и минерализация проекта «Озеро Фергюсон» могут быть сопоставимы с Норильским горнорудным районом России, одним из самых продуктивных регионов мира по добыче никеля, меди, палладия и платины. Компания реализует свою программу разведки на сумму 11 млн долларов на 2022 год для дальнейшего расширения потенциальных ресурсов пригодных для коммерческой добычи цветных металлов и платиноидов с высоким содержанием в руде и большими объемами в тоннах».

«Эта оценка минеральных ресурсов включает в себя в основном Западную зону, которая представляет собой примерно 6 км известного в настоящее время 15-километрового минерализованного пояса. Кроме того, родий и золото не включены в моделирование ресурсов из-за отсутствия систематических результатов опробования, хотя в нескольких минерализованных зонах они показывают большие значения. Мы ведем бурение для дальнейшего определения потенциальных крупнотоннажных ресурсов цветных металлов и платиноидов вдоль основных минерализованных зон и планируем включить Западную и Восточную зоны в обновленную оценку ресурсов в следующем году», — сказал д-р Тревор Бойд (Trevor Boyd), вице-президент по геологоразведке.





