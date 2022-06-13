Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Canadian North Resources объявила об обновлении запасов полезных ископаемых на проекте «Озеро Фергюсон» в Канаде
«Мы очень рады объявить о нашей обновленной оценке ресурсов, показывающей значительное их количество с высоким содержанием полезных ископаемых, которые можно добывать открытым и подземным способами, — сказал д-р Кайхуи Янг (Kaihui Yang), президент и генеральный директор Canadian North Resources. — Мы также видим значительный потенциал для расширения ресурсов вдоль простирания пласта месторождения и на глубине 15-километрового минерализованного пояса. Руководство считает, что геология и минерализация проекта «Озеро Фергюсон» могут быть сопоставимы с Норильским горнорудным районом России, одним из самых продуктивных регионов мира по добыче никеля, меди, палладия и платины. Компания реализует свою программу разведки на сумму 11 млн долларов на 2022 год для дальнейшего расширения потенциальных ресурсов пригодных для коммерческой добычи цветных металлов и платиноидов с высоким содержанием в руде и большими объемами в тоннах».
«Эта оценка минеральных ресурсов включает в себя в основном Западную зону, которая представляет собой примерно 6 км известного в настоящее время 15-километрового минерализованного пояса. Кроме того, родий и золото не включены в моделирование ресурсов из-за отсутствия систематических результатов опробования, хотя в нескольких минерализованных зонах они показывают большие значения. Мы ведем бурение для дальнейшего определения потенциальных крупнотоннажных ресурсов цветных металлов и платиноидов вдоль основных минерализованных зон и планируем включить Западную и Восточную зоны в обновленную оценку ресурсов в следующем году», — сказал д-р Тревор Бойд (Trevor Boyd), вице-президент по геологоразведке.