Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Lucapa Diamond предупредила о последствиях законопроекта о поправках в отношении НДС в Лесото
«Законопроект об изменении НДС, если он будет принят в его нынешнем виде, приведет к тому, что алмазная промышленность Лесото больше не сможет требовать возмещения своего входного НДС, уплаченного в текущее время за товары, услуги и капитальные товары, приобретенные для повседневного использования в производстве», — говорится в сообщении компании.
Lucapa Diamond вместе с коллегами-горнопромышленниками и членами Горнорудной палаты и другими ключевыми заинтересованными сторонами, сообщила компания, провела презентации и конструктивно взаимодействовала с соответствующими органами власти о влиянии принятия законопроекта о поправках к НДС на алмазную промышленность Лесото.
Министерство горнорудной промышленности уведомило Горнорудную палату о том, что процесс рассмотрения законопроекта о внесении поправок к НДС был приостановлен до дальнейшего рассмотрения и взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами. Lucapa Diamond в свое время сообщит о результатах обсуждения этого законопроекта.