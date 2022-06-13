Lucapa Diamond предупредила о последствиях законопроекта о поправках в отношении НДС в Лесото

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Компания Lucapa Diamond предупредила, что предлагаемый законопроект о поправках в отношении НДС, находящийся на рассмотрении в Королевстве Лесото, в случае его принятия повлияет на алмазодобывающую промышленность в Лесото, включая инвестиции Lucapa Diamond в алмазный рудник Мотаэ (Mothae), которые вылились примерно в 21% вклада Lucapa в относимую EBITDA в добыче полезных ископаемых в 2021 финансовом году.

«Законопроект об изменении НДС, если он будет принят в его нынешнем виде, приведет к тому, что алмазная промышленность Лесото больше не сможет требовать возмещения своего входного НДС, уплаченного в текущее время за товары, услуги и капитальные товары, приобретенные для повседневного использования в производстве», — говорится в сообщении компании.

Lucapa Diamond вместе с коллегами-горнопромышленниками и членами Горнорудной палаты и другими ключевыми заинтересованными сторонами, сообщила компания, провела презентации и конструктивно взаимодействовала с соответствующими органами власти о влиянии принятия законопроекта о поправках к НДС на алмазную промышленность Лесото.

Министерство горнорудной промышленности уведомило Горнорудную палату о том, что процесс рассмотрения законопроекта о внесении поправок к НДС был приостановлен до дальнейшего рассмотрения и взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами. Lucapa Diamond в свое время сообщит о результатах обсуждения этого законопроекта.





