Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
За монету «Совершенство» предложена совершенная цена в более чем 1,2 млн долларов
Фото: Royal Canadian Mint
«Совершенство» (The Ultimate), единственная в своем роде монета из чистой платины весом один килограмм, произведенная Королевским монетным двором Канады (Royal Canadian Mint) и украшенная сотнями розовых бриллиантов со знаменитого рудника Аргайл (Argyle), была продана за 1 261 250 канадских долларов после азартного обмена ставками входе очного аукциона, проведенного аукционным домом Heffel Fine Art Auction House, сообщил Королевский монетный двор в заявлении по этому случаю.
Как представляется, идеальное сочетание платины и розовых бриллиантов с рудника Аргайл в этом произведении искусства чеканки стало ключом к успеху, «установив новый рекорд для монеты, выставленной на аукционе в Канаде». Обладатель этого сокровища пожелал остаться неизвестным.
«Монета «Совершенство» — это высочайшее выражение инноваций, навыков и мастерства людей, которые продолжают делать Королевский монетный двор Канады мировым лидером в искусстве и науке о производстве монет», — сказала Мари Лемей (Marie Lemay), президент и генеральный директор Королевского монетного двора.
«Это была невероятная возможность для Heffel Fine Art Auction House поработать с Монетным двором и помочь войти в историю с продажей этой монеты, — говорит Дэвид Хеффел (David Heffel), президент аукционного дома. — Этот единственный в своем роде шедевр является произведением искусства высочайшего уровня, и для меня большая честь причислить его к выдающейся коллекции. Мы с нетерпением ждем возможности проследить его историческое путешествие на десятилетия вперед».