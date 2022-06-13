За монету «Совершенство» предложена совершенная цена в более чем 1,2 млн долларов

Фото: Royal Canadian Mint

«Совершенство» (The Ultimate), единственная в своем роде монета из чистой платины весом один килограмм, произведенная Королевским монетным двором Канады (Royal Canadian Mint) и украшенная сотнями розовых бриллиантов со знаменитого рудника Аргайл (Argyle), была продана за 1 261 250 канадских долларов после азартного обмена ставками входе очного аукциона, проведенного аукционным домом Heffel Fine Art Auction House, сообщил Королевский монетный двор в заявлении по этому случаю.Как представляется, идеальное сочетание платины и розовых бриллиантов с рудника Аргайл в этом произведении искусства чеканки стало ключом к успеху, «установив новый рекорд для монеты, выставленной на аукционе в Канаде». Обладатель этого сокровища пожелал остаться неизвестным.«Монета «Совершенство» — это высочайшее выражение инноваций, навыков и мастерства людей, которые продолжают делать Королевский монетный двор Канады мировым лидером в искусстве и науке о производстве монет», — сказала Мари Лемей (Marie Lemay), президент и генеральный директор Королевского монетного двора.«Это была невероятная возможность для Heffel Fine Art Auction House поработать с Монетным двором и помочь войти в историю с продажей этой монеты, — говорит Дэвид Хеффел (David Heffel), президент аукционного дома. — Этот единственный в своем роде шедевр является произведением искусства высочайшего уровня, и для меня большая честь причислить его к выдающейся коллекции. Мы с нетерпением ждем возможности проследить его историческое путешествие на десятилетия вперед».