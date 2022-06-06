Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
Вчера
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Россия и Беларусь подписали протокол об электронном обмене сведениями о сертификатах Кимберлийского процесса
С российской стороны в подписании принял участие заместитель Министра Алексей Моисеев, со стороны Республики Беларусь – заместитель Министра Владислав Татаринович.
Электронный обмен сведениями необходим для ускорения межгосударственных и внутренних процедур по торговым операциям с алмазным сырьем, в том числе по осуществлению государственного контроля за ввозом и вывозом необработанных алмазов.
«Россия продолжает курс цифровизации сертификатов Кимберлийского процесса в торговле алмазным сырьем. Этот процесс был запущен нами в период нашего председательства в КП в прошлом году. Подписание Протокола подтверждает приверженность России и Республики Беларусь цифровизации всех межгосударственных процессов, связанных с торговлей необработанными природными алмазами», – прокомментировал заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.
Алексей Моисеев также отметил, что переход на цифровой обмен сертификатами КП, которые сейчас оформляются на бумажных носителях, упростит и ускорит процедуры их выдачи.
«Цифровые документы – это залог легитимности каждой отправляемой партии алмазов. Россия всегда выступала за продвижение принципов открытости в мировой алмазной торговле», - сказал он.