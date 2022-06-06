Россия и Беларусь подписали протокол об электронном обмене сведениями о сертификатах Кимберлийского процесса

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Минфин России и Минфин Республики Беларусь подписали Протокол об электронном обмене сведениями о сертификатах международной схемы сертификации необработанных природных алмазов. Теперь цифровой обмен информацией об экспортно-импортных операциях с необработанными алмазами между странами будет проходить в автоматическом режиме.

С российской стороны в подписании принял участие заместитель Министра Алексей Моисеев, со стороны Республики Беларусь – заместитель Министра Владислав Татаринович.

Электронный обмен сведениями необходим для ускорения межгосударственных и внутренних процедур по торговым операциям с алмазным сырьем, в том числе по осуществлению государственного контроля за ввозом и вывозом необработанных алмазов.

«Россия продолжает курс цифровизации сертификатов Кимберлийского процесса в торговле алмазным сырьем. Этот процесс был запущен нами в период нашего председательства в КП в прошлом году. Подписание Протокола подтверждает приверженность России и Республики Беларусь цифровизации всех межгосударственных процессов, связанных с торговлей необработанными природными алмазами», – прокомментировал заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.

Алексей Моисеев также отметил, что переход на цифровой обмен сертификатами КП, которые сейчас оформляются на бумажных носителях, упростит и ускорит процедуры их выдачи.

«Цифровые документы – это залог легитимности каждой отправляемой партии алмазов. Россия всегда выступала за продвижение принципов открытости в мировой алмазной торговле», - сказал он.





