АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло 60-каратный алмаз

Фото: АГД ДАЙМОНДС

07 июня на ГОКе им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» добыт алмаз ювелирного качества массой 59,26 карата. Это уже четвертый особо крупный алмаз, добытый компанией в этом году.Инновационные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать алмазы высокого качества. Кристалл, добытый 07 июня, стал 30-м по счету среди уникальных алмазов особой крупности (+50 ct), добытых на месторождении им. В. Гриба с начала промышленной отработки.Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4 место по запасам в России и 7 на планете.