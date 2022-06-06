Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
Вчера
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
В марте 2023 года Израильская алмазная биржа проведет международную алмазную неделю
Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) проведет серию недельных профессиональных мероприятий, посвященных алмазам, с 27 по 30 марта 2023 года в Тель-Авиве и Рамат-Гане (Израиль).
Мероприятия будут включать в себя Израильскую алмазную конференцию (Israel Diamond Conference) 27 марта 2023 года, на которой будут представлены доклады и проведены обсуждения с участием видных деятелей алмазного мира — основных производителей алмазов, государственных чиновников, банкиров, аналитиков, влиятельных лиц и других.
За этим последует Израильская международная алмазная выставка (Israel International Diamond Exhibition) с 28 по 30 марта 2023 года, на которой будет представлено огромное разнообразие товаров израильских и международных диамантеров.
29 и 30 марта 2023 года состоится Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress) — главное мероприятие Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), которое проводится раз в три года.
Президент IDE Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал: «Израильская алмазная биржа очень рада принять у себя самое важное отраслевое собрание 2023 года. Мы планируем серию захватывающих мероприятий очень высокого уровня с рядом интересных сюрпризов. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех участников мировой алмазной и ювелирной промышленности. Пожалуйста, отметьте эти даты в календаре».