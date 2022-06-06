В марте 2023 года Израильская алмазная биржа проведет международную алмазную неделю

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Мероприятия будут включать в себя Алмазную конференцию, выставку и Всемирный алмазный конгресс.



Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) проведет серию недельных профессиональных мероприятий, посвященных алмазам, с 27 по 30 марта 2023 года в Тель-Авиве и Рамат-Гане (Израиль).

Мероприятия будут включать в себя Израильскую алмазную конференцию (Israel Diamond Conference) 27 марта 2023 года, на которой будут представлены доклады и проведены обсуждения с участием видных деятелей алмазного мира — основных производителей алмазов, государственных чиновников, банкиров, аналитиков, влиятельных лиц и других.

За этим последует Израильская международная алмазная выставка (Israel International Diamond Exhibition) с 28 по 30 марта 2023 года, на которой будет представлено огромное разнообразие товаров израильских и международных диамантеров.

29 и 30 марта 2023 года состоится Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress) — главное мероприятие Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), которое проводится раз в три года.

Президент IDE Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал: «Израильская алмазная биржа очень рада принять у себя самое важное отраслевое собрание 2023 года. Мы планируем серию захватывающих мероприятий очень высокого уровня с рядом интересных сюрпризов. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех участников мировой алмазной и ювелирной промышленности. Пожалуйста, отметьте эти даты в календаре».



