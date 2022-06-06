«АГД Даймондс» выходит на новые рынки сбыта алмазного сырья

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Алмазодобывающая компания «АГД Даймондс», ведущая разработку месторождения им. Гриба в Архангельской области, заявила о перевыполнении плана на 2022 год: из запланированных к добыче 4 млн карат алмазов добыто уже 1,1 млн карат только в первом квартале, сообщает портал «Деловой Петербург».

Согласно публикации, генеральный директор компании Геннадий Пивень в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским сообщил, что цена на алмазы стабилизировалась и даже пошла вверх, превысив январские показатели, в связи с чем компания реализует все свои планы и обновляет производство.

В своей сбытовой политике компания «АГД Даймондс» переориентировалась на новые рынки: в основном это Китай, ОАЭ и страны ближнего зарубежья — Армения и Киргизия.

Архангельская область, отмечает «Деловой Петербург», является одним из двух регионов России, на территории которого находятся крупные месторождения алмазов. Это месторождение им. М. В. Ломоносова, разработку которого ведёт компания «Севералмаз» (дочернее общество АК АЛРОСА), и месторождении им. В. Гриба, где работает компания «АГД Даймондс». Эти два месторождения, как и все остальные известные кимберлитовые трубки региона (всего их около 70), расположены на Арктических территориях области, в пределах Архангельской алмазоносной провинции.





