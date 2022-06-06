Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
Сегодня
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«АГД Даймондс» выходит на новые рынки сбыта алмазного сырья
Согласно публикации, генеральный директор компании Геннадий Пивень в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским сообщил, что цена на алмазы стабилизировалась и даже пошла вверх, превысив январские показатели, в связи с чем компания реализует все свои планы и обновляет производство.
В своей сбытовой политике компания «АГД Даймондс» переориентировалась на новые рынки: в основном это Китай, ОАЭ и страны ближнего зарубежья — Армения и Киргизия.
Архангельская область, отмечает «Деловой Петербург», является одним из двух регионов России, на территории которого находятся крупные месторождения алмазов. Это месторождение им. М. В. Ломоносова, разработку которого ведёт компания «Севералмаз» (дочернее общество АК АЛРОСА), и месторождении им. В. Гриба, где работает компания «АГД Даймондс». Эти два месторождения, как и все остальные известные кимберлитовые трубки региона (всего их около 70), расположены на Арктических территориях области, в пределах Архангельской алмазоносной провинции.