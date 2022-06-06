Дубай резко увеличил продажи алмазов и бриллиантов, доведя их до $11 млрд в первом квартале этого года

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) – мировая флагманская зона свободной торговли и орган правительства Дубая по торговле товарами и предпринимательству - сообщил, что в первом квартале этого года в ОАЭ было продано алмазов и бриллиантов на общую сумму $11 млрд, на 36% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и заявил, что это подтверждает статус Дубая в качестве ведущего мирового центра торговли алмазами, говорится в распространенном DMCC пресс-релизе.По данным DMCC, такой значительный рост был обусловлен увеличением на 80% объема проданных бриллиантов по стоимости, сбыт которых за квартал достиг $4 млрд. Поскольку ОАЭ стремятся стать крупнейшим центром торговли и алмазами, и бриллиантами, рост торговли бриллиантами – этого ключевого сегмента - демонстрирует способность Дубая стать крупным центром дистрибуции этих драгоценных камней.После рекордного 2021 года, когда ОАЭ стали ведущим мировым центром торговли алмазным сырьем, сегмент алмазного сырья также продемонстрировал сильный рост в первом квартале, увеличившись на 20% в годовом исчислении - до $7 млрд. Торговые потоки из Африки и Европы составили более 96% торговли алмазным сырьем в ОАЭ в первом квартале.Стоимость алмазов и бриллиантов, проданных в ОАЭ (импорт и экспорт)Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «После сообщения о том, что ОАЭ стали крупнейшим в мире центром торговли алмазным сырьем на Дубайской алмазной конференции в начале этого года, DMCC заявила, что стремительно растет и торговля бриллиантами. Увеличение на 80% объема торговли бриллиантами по стоимости в ОАЭ в первом квартале 2022 года ясно показывает, что мы выполняем поставленную цель. Благодаря объектам и услугам мирового класса DMCC, а также созданной им гиперсвязанной бизнес-среде, алмазная промышленность Дубая действительно процветает по всем направлениям».Дубай гордится обеспечением прямых рейсов в другие алмазные центры по всему миру, включая страны добычи в Африке, трейдеров в Израиле и производственные центры в Индии, что приводит к созданию взаимосвязанной цепи поставок с Дубаем в центре. Кроме того, в Дубае расположены два офиса Кимберлийского процесса (КП) в ОАЭ, что делает этот эмират единственной точкой входа для алмазного сырья в стране.Осуществляя свой мандат по привлечению, облегчению и стимулированию новых торговых потоков через Дубай, DMCC играет жизненно важную роль в становлении эмирата в качестве ведущего мирового центра алмазной торговли. Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) DMCC является крупнейшим в мире местом проведения торгов алмазами и домом для более чем 1 150 алмазных компаний, предоставляя членам и специалистам отрасли современную инфраструктуру, средства и услуги для уверенной торговли.