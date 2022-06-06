Эксклюзив
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
Сегодня
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
Дубай резко увеличил продажи алмазов и бриллиантов, доведя их до $11 млрд в первом квартале этого года
По данным DMCC, такой значительный рост был обусловлен увеличением на 80% объема проданных бриллиантов по стоимости, сбыт которых за квартал достиг $4 млрд. Поскольку ОАЭ стремятся стать крупнейшим центром торговли и алмазами, и бриллиантами, рост торговли бриллиантами – этого ключевого сегмента - демонстрирует способность Дубая стать крупным центром дистрибуции этих драгоценных камней.
После рекордного 2021 года, когда ОАЭ стали ведущим мировым центром торговли алмазным сырьем, сегмент алмазного сырья также продемонстрировал сильный рост в первом квартале, увеличившись на 20% в годовом исчислении - до $7 млрд. Торговые потоки из Африки и Европы составили более 96% торговли алмазным сырьем в ОАЭ в первом квартале.
Стоимость алмазов и бриллиантов, проданных в ОАЭ (импорт и экспорт)
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «После сообщения о том, что ОАЭ стали крупнейшим в мире центром торговли алмазным сырьем на Дубайской алмазной конференции в начале этого года, DMCC заявила, что стремительно растет и торговля бриллиантами. Увеличение на 80% объема торговли бриллиантами по стоимости в ОАЭ в первом квартале 2022 года ясно показывает, что мы выполняем поставленную цель. Благодаря объектам и услугам мирового класса DMCC, а также созданной им гиперсвязанной бизнес-среде, алмазная промышленность Дубая действительно процветает по всем направлениям».
Дубай гордится обеспечением прямых рейсов в другие алмазные центры по всему миру, включая страны добычи в Африке, трейдеров в Израиле и производственные центры в Индии, что приводит к созданию взаимосвязанной цепи поставок с Дубаем в центре. Кроме того, в Дубае расположены два офиса Кимберлийского процесса (КП) в ОАЭ, что делает этот эмират единственной точкой входа для алмазного сырья в стране.
Осуществляя свой мандат по привлечению, облегчению и стимулированию новых торговых потоков через Дубай, DMCC играет жизненно важную роль в становлении эмирата в качестве ведущего мирового центра алмазной торговли. Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) DMCC является крупнейшим в мире местом проведения торгов алмазами и домом для более чем 1 150 алмазных компаний, предоставляя членам и специалистам отрасли современную инфраструктуру, средства и услуги для уверенной торговли.