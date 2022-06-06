Тренды года: дальнейшая цифровизация бизнеса и разработка новых отечественных IT-продуктов

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Седьмая конференция и выставка инновационных технологий для бизнеса, проходившая 31 мая – 2 июня, собрала в Сколково более 3500 участников, 259 спикеров и 106 экспонентов и 30 часов полезного контента от экспертов из YouDo, Yandex Cloud, VK, Roistat, Нетологии, Linkage и других компаний. Центральной темой стала адаптация бизнеса к новым условиям работы — в режиме турбулентности, экономической нестабильности и санкций.

«Мы работали над программой события больше полугода — зимой в центре внимания бизнеса были условия работы в пандемию, сегодня — глобальная перестройка рынка, импортозамещение, работа под санкциями и многие другие факторы. Мы нашли экспертов, готовых поделиться кейсами и личными практиками в решении всех этих задач. Я уверена, что у нас получилось создать качественную и масштабную площадку для коммуникаций предпринимателей в это непростое время. Конференция несколько лет сохраняет статус самого масштабного события, посвященного инновационным решениям для бизнеса в России и Восточной Европе», — прокомментировала продюсер TECH WEEK Наталья Бардина.

В числе экспертов, которые поделились инструментами и установками, выступил основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов, который рассказал аудитории о мышлении стратега, умении жить и принимать решения в любых обстоятельствах. Герман Гаврилов, основатель и генеральный директор сервиса сквозной аналитики Roistat поделился механизмами, которые позволяют сотрудникам фокусироваться на результате. Светлана Соколова, соучредитель группы компаний Mushrooms Creative Group, генеральный директор коммуникационного агентства MYGRIBS — инструментами управления покупательским спросом через контент-маркетинг в digital на примере кейса Новотерская. Анетта Орлова, психолог-практик и медиаэксперт рассказала об архетипах, жизненных стратегиях и архетипах бренда. Марианна Снигирева, СЕО образовательной платформы «Нетология». Поделилась, как ресурсное лидерство помогает поднять вовлеченность сотрудников и справиться с кризисом.

Также участникам TECH WEEK представили российские IT-разработки. Коммерческий директор системы управления для внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы Linkage Андрей Никитин отметил, что для отечественных производителей системного и прикладного программного обеспечения сегодня открываются новые возможности для работы с большими данными, внедрения искусственного интеллекта. На российском рынке западные вендоры присутствовали, но не доминировали — это позволило компании разработать решение, которое успешно используют крупнейшие игроки в сфере финансов, ритейла, телекома и других, в том числе, муниципальные предприятия страны.

«Мы разработали СТЭК технологических решений системного и прикладного уровней продуктов Linkage, которые позволяют решать широкий круг задач по развитию и цифровизации бизнеса. Система решает проблемы, возникающие при работе с большими данными, цифровизирует процессы компании любого масштаба. Мы сотрудничаем с ведущими российскими вендорами, интегрируем лучшие отечественные решения. На TECH WEEK мы продемонстрировали решения Linkage, которые при интеграции в экосистему заказчика позволяют существенно повысить эффективность работы персонала любого уровня с использованием элементов искусственного интеллекта. Портфель решений включает: системную архитектуру работы с данными, аналитику, цифровизацию бизнес-процессов и интерактивная визуализация любых данных. Эти три слоя системы фактически закрывают функциональность западных BI-систем и позволяют это сделать на базе российского софта. Наша экосистема — яркий пример импортозамещения в сфере высоких технологий, разработка уже входит в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России и имеет все необходимые сертификаты», — рассказал в рамках выступления Андрей Никитин.

Программу мультиформатной конференции составили 13 тематических секций, специальные мероприятия для предпринимателей («Менторская гостиная», «Карьерные консультации», Мастермайнд, Практикум, Education day, панельная дискуссия Forbes Сlub с директором по развитию Forbes Russia Дмитрием Озманом), программы нетворкинга для бизнес-знакомств (Speed networking, Random coffee, русская баня на дровах, AfterParty с приглашенным гостем, рок-музыкантом Найком Борзовым). До полуночи за пультом работал DJ BALDIN (Radio Record, Санкт-Петербург).

В этом году впервые в рамках конференции в программу нетворкинга включили спецпроект TECH Баня. Парную площадку расположили в десяти минутах ходьбы от Технопарка «Сколково», что позволило включить сеансы парения в дневную программу. На участие в проекте записались 80 человек. Баня, как способ формирования бизнес-связей, войдет и в программу следующего TECH WEEK, который состоится 15-17 ноября. Общение в нестандартной обстановке способствует продуктивному и доверительному диалогу.

Программа летней конференции стала одной из самых насыщенных за 7 лет проведения события. TECH WEEK, как и в предыдущие годы, выступил площадкой для презентации самых последних в России IT-разработок для бизнеса.



