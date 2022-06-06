Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Выручка Christie’s на июньском аукционе «Великолепные драгоценности» составила более 48 млн долларов
Аукцион возглавил бриллиант «Свет Африки» (The Light of Africa) цвета D, без внутренних включений, типа IIa, изумрудной огранки, весом 103,49 карата, с превосходной полировкой и симметрией, который был продан за 20 084 000 долларов и занял пятое место среди самых ценных бесцветных бриллиантов, когда-либо предлагавшихся на аукционах Christie's. Этот бриллиант был огранен компанией Stargems Group из алмаза весом 299,3 карата, добытого на руднике Куллинан (Cullinan).
Рауль Кадакиа (Rahul Kadakia), глава международного отдела ювелирных изделий Christie’s, отметил: «Аукцион «Великолепные драгоценности» Christie’s в Нью-Йорке завершил блестящий сезон распродаж с солидными результатами по всему миру. Невероятная коллекция драгоценностей ювелира Джоэла Артура Розенталя (Joel Arthur Rosenthal, JAR), собранная Энн Гетти (Ann Getty), была продана за 5 065 000 долларов, что вдвое превышает предпродажную оценку. Бриллиант «Свет Африки» достиг невероятной цены в 195 000 долларов за карат, демонстрируя силу алмазного рынка на самом высоком уровне. Камень был обнаружен на руднике Куллинан и огранен компанией Stargems Group. Мы с нетерпением ждем остальных наших онлайн-продаж ювелирных изделий в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, которые продлятся до конца июня».
Продажи также дали хорошие результаты для ювелирных изделий из известных частных коллекций. Так, набор украшений Bulgari из коллекции синьоры Сильваны Мангано (Silvana Mangano) во главе с кольцом «Тромбино» (Trombino) с желтым бриллиантом весом 15,98 карата был продан за 693 000 долларов; набор Van Cleef & Arpels из кораллов и золотых украшений, ранее находившийся в коллекции миссис Брук Астор (Brooke Astor), был продан за 75 600 долларов, а пара серег с изумрудами и бриллиантами весом 13,79 и 12,14 карата из собственности частного коллекционера принесла 1 260 000 долларов.