Выручка Christie’s на июньском аукционе «Великолепные драгоценности» составила более 48 млн долларов

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Аукцион Christie’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), состоявшийся 8 июня в Нью-Йорке, принес в общей сложности 48 872 000 долларов США, при этом было продано 95% лотов и 98% предложенных драгоценностей по стоимости.

Аукцион возглавил бриллиант «Свет Африки» (The Light of Africa) цвета D, без внутренних включений, типа IIa, изумрудной огранки, весом 103,49 карата, с превосходной полировкой и симметрией, который был продан за 20 084 000 долларов и занял пятое место среди самых ценных бесцветных бриллиантов, когда-либо предлагавшихся на аукционах Christie's. Этот бриллиант был огранен компанией Stargems Group из алмаза весом 299,3 карата, добытого на руднике Куллинан (Cullinan).

Рауль Кадакиа (Rahul Kadakia), глава международного отдела ювелирных изделий Christie’s, отметил: «Аукцион «Великолепные драгоценности» Christie’s в Нью-Йорке завершил блестящий сезон распродаж с солидными результатами по всему миру. Невероятная коллекция драгоценностей ювелира Джоэла Артура Розенталя (Joel Arthur Rosenthal, JAR), собранная Энн Гетти (Ann Getty), была продана за 5 065 000 долларов, что вдвое превышает предпродажную оценку. Бриллиант «Свет Африки» достиг невероятной цены в 195 000 долларов за карат, демонстрируя силу алмазного рынка на самом высоком уровне. Камень был обнаружен на руднике Куллинан и огранен компанией Stargems Group. Мы с нетерпением ждем остальных наших онлайн-продаж ювелирных изделий в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, которые продлятся до конца июня».

Продажи также дали хорошие результаты для ювелирных изделий из известных частных коллекций. Так, набор украшений Bulgari из коллекции синьоры Сильваны Мангано (Silvana Mangano) во главе с кольцом «Тромбино» (Trombino) с желтым бриллиантом весом 15,98 карата был продан за 693 000 долларов; набор Van Cleef & Arpels из кораллов и золотых украшений, ранее находившийся в коллекции миссис Брук Астор (Brooke Astor), был продан за 75 600 долларов, а пара серег с изумрудами и бриллиантами весом 13,79 и 12,14 карата из собственности частного коллекционера принесла 1 260 000 долларов.







