Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
DMCC провел тренинг по противодействию отмыванию денег и ответственному выбору поставщиков в Дубае
Основываясь на Федеральном декрете-законе № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и деятельности незаконных организаций, двухдневное учебное занятие было посвящено нормативно-правовой базе отрасли драгоценных металлов, в ходе которого участники обсудили широкий спектр важных тем, включая отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, взяточничество и коррупцию, а также стандарты ISAE 3000 для ответственных проверок поставщиков.
Двухдневная сессия, проходившая в штаб-квартире DMCC в башне «Алмас», проводилась лидерами отрасли и профильными специалистами из DMCC и Исполнительного офиса Комитета по драгоценным металлам ОАЭ, а занятия проводились экспертами из таких организаций и компаний, как Ernst & Young, ОЭСР, Responsible Gold и Al Tamimi & Co. В учебных занятиях приняли участие представители всей цепочки создания стоимости в золотодобывающем секторе. Тренинг был разработан с тем, чтобы предоставить участникам инструменты, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, сказал: «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма необходимо осуществлять в глобальном масштабе, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. ОАЭ добились больших успехов, создав ведущий глобальный центр с надежной нормативно-правовой базой, где компании могут торговать и вести бизнес с прозрачностью и уверенностью. Таким образом, крайне важно, чтобы DMCC содействовала этим важным обсуждениям, поддерживая долгосрочную устойчивость глобальной торговли сырьевыми товарами и обеспечивая положительное влияние на сообщества по всей цепочке поставок товаров».
Мохаммед Аль Камали (Mohammed Al Kamali), генеральный секретарь Исполнительного офиса Комитета ОАЭ по драгоценным металлам, заявил: «Мы постоянно стремимся к тому, чтобы отрасль знала о последних требованиях и процедурах. Важным аспектом обучения было ознакомление сектора с недавно запущенной программой Good Delivery в ОАЭ, которая соответствует международным процедурам».
ОАЭ продолжают внедрять ряд механизмов для борьбы с финансовыми преступлениями и повышать эффективность своих усилий по ПОД/ФТ. На сегодняшний день власти ОАЭ добились беспрецедентного прогресса в принятии международных стандартов по ПОД/ФТ, уделяя особое внимание отрасли драгоценных металлов. Благодаря тесной и постоянной межведомственной координации, международному сотрудничеству и сотрудничеству с частным сектором ОАЭ настроены на дальнейшее совершенствование своей политики и мер реагирования в области ПОД/ФТ.
Аналогичным образом DMCC разработала эффективную структуру соответствия, чтобы гарантировать, что деятельность всех компаний-членов соответствует местным и международным законам, правилам и передовой практике. Делая четкий акцент на повышении прозрачности и отслеживаемости, DMCC помогает своим компаниям-членам уверенно торговать по всему миру.