DMCC провел тренинг по противодействию отмыванию денег и ответственному выбору поставщиков в Дубае

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству успешно провели двухдневный тренинг по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и ответственному выбору поставщиков в сотрудничестве с Министерством экономики ОАЭ и Исполнительным офисом Комитета ОАЭ по драгоценным металлам (Executive Office of the UAE Bullion Committee).

Основываясь на Федеральном декрете-законе № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и деятельности незаконных организаций, двухдневное учебное занятие было посвящено нормативно-правовой базе отрасли драгоценных металлов, в ходе которого участники обсудили широкий спектр важных тем, включая отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, взяточничество и коррупцию, а также стандарты ISAE 3000 для ответственных проверок поставщиков.

Двухдневная сессия, проходившая в штаб-квартире DMCC в башне «Алмас», проводилась лидерами отрасли и профильными специалистами из DMCC и Исполнительного офиса Комитета по драгоценным металлам ОАЭ, а занятия проводились экспертами из таких организаций и компаний, как Ernst & Young, ОЭСР, Responsible Gold и Al Tamimi & Co. В учебных занятиях приняли участие представители всей цепочки создания стоимости в золотодобывающем секторе. Тренинг был разработан с тем, чтобы предоставить участникам инструменты, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, сказал: «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма необходимо осуществлять в глобальном масштабе, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. ОАЭ добились больших успехов, создав ведущий глобальный центр с надежной нормативно-правовой базой, где компании могут торговать и вести бизнес с прозрачностью и уверенностью. Таким образом, крайне важно, чтобы DMCC содействовала этим важным обсуждениям, поддерживая долгосрочную устойчивость глобальной торговли сырьевыми товарами и обеспечивая положительное влияние на сообщества по всей цепочке поставок товаров».

Мохаммед Аль Камали (Mohammed Al Kamali), генеральный секретарь Исполнительного офиса Комитета ОАЭ по драгоценным металлам, заявил: «Мы постоянно стремимся к тому, чтобы отрасль знала о последних требованиях и процедурах. Важным аспектом обучения было ознакомление сектора с недавно запущенной программой Good Delivery в ОАЭ, которая соответствует международным процедурам».

ОАЭ продолжают внедрять ряд механизмов для борьбы с финансовыми преступлениями и повышать эффективность своих усилий по ПОД/ФТ. На сегодняшний день власти ОАЭ добились беспрецедентного прогресса в принятии международных стандартов по ПОД/ФТ, уделяя особое внимание отрасли драгоценных металлов. Благодаря тесной и постоянной межведомственной координации, международному сотрудничеству и сотрудничеству с частным сектором ОАЭ настроены на дальнейшее совершенствование своей политики и мер реагирования в области ПОД/ФТ.

Аналогичным образом DMCC разработала эффективную структуру соответствия, чтобы гарантировать, что деятельность всех компаний-членов соответствует местным и международным законам, правилам и передовой практике. Делая четкий акцент на повышении прозрачности и отслеживаемости, DMCC помогает своим компаниям-членам уверенно торговать по всему миру.