Алмазы с рудника Тонго в Сьерра-Леоне принесли Newfield Resources почти полтора млн долларов

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Алмазы, добытые юниорной компанией Newfield Resources, на руднике Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне, были проданы на аукционе Bonas Group и принесли 1,44 млн долларов США, сообщает портал thewest.com. Newfield Resources выставила на продажу 5 330 каратов алмазного сырья, и вся партия была куплена. Средняя цена за карат алмазов составила 269 долларов.

«Был высокий спрос на нашу продукцию, состоявшую преимущественно из качественных драгоценных камней. Этот спрос на высококачественные алмазы отражается в высокой средней цене в 269 долларов США за карат. Высокая реализованная стоимость алмазов в сочетании с высоким содержанием алмазов в руде в 2,7 карата на тонну, о которых сообщалось ранее, очень обнадеживает и демонстрирует потенциал рудника Тонго как алмазного рудника с высоким содержанием и высокой ценностью», — заявил исполнительный директор Newfield Resources Карл Смитсон (Karl Smithson).

Сообщается, что Newfield Resources обнаружила на разрабатываем ею участке еще шесть алмазоносных кимберлитов, что, возможно, увеличит ресурсы данного месторождения. Компания планирует сосредоточиться на разработке кимберлитов Кунду (Kundu) и Ландо (Lando), в верхних слоях которых толщиной 110 м вероятные запасы алмазов составляют 1,1 млн каратов.





