Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Алмазы с рудника Тонго в Сьерра-Леоне принесли Newfield Resources почти полтора млн долларов
«Был высокий спрос на нашу продукцию, состоявшую преимущественно из качественных драгоценных камней. Этот спрос на высококачественные алмазы отражается в высокой средней цене в 269 долларов США за карат. Высокая реализованная стоимость алмазов в сочетании с высоким содержанием алмазов в руде в 2,7 карата на тонну, о которых сообщалось ранее, очень обнадеживает и демонстрирует потенциал рудника Тонго как алмазного рудника с высоким содержанием и высокой ценностью», — заявил исполнительный директор Newfield Resources Карл Смитсон (Karl Smithson).
Сообщается, что Newfield Resources обнаружила на разрабатываем ею участке еще шесть алмазоносных кимберлитов, что, возможно, увеличит ресурсы данного месторождения. Компания планирует сосредоточиться на разработке кимберлитов Кунду (Kundu) и Ландо (Lando), в верхних слоях которых толщиной 110 м вероятные запасы алмазов составляют 1,1 млн каратов.