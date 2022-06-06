АЛРОСА отменяет финальные дивиденды за 2021 год

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Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в среду.

«Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2021 год. За 1 полугодие 2021 года были выплачены дивиденды в сумме 64,7 млрд рублей, что превышает 70% показателя чистой прибыли компании за 2021 год», - сообщила АЛРОСА.

Годовое общее собрание акционеров компании запланировано на 30 июня 2022 года. В понедельник компания составила список акционеров, имеющих право принять в нем участие.

В марте 2021 года Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил изменения в дивидендную политику. В качестве базы расчета дивидендов используется свободный денежный поток, размер полугодовых дивидендных платежей определяется в зависимости от значения коэффициента «Чистый долг/EBITDA». В случае, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5, размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчётный год, должен быть не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год.

В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды в размере 70,3 млрд рублей.





