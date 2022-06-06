Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
АЛРОСА отменяет финальные дивиденды за 2021 год
«Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2021 год. За 1 полугодие 2021 года были выплачены дивиденды в сумме 64,7 млрд рублей, что превышает 70% показателя чистой прибыли компании за 2021 год», - сообщила АЛРОСА.
Годовое общее собрание акционеров компании запланировано на 30 июня 2022 года. В понедельник компания составила список акционеров, имеющих право принять в нем участие.
В марте 2021 года Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил изменения в дивидендную политику. В качестве базы расчета дивидендов используется свободный денежный поток, размер полугодовых дивидендных платежей определяется в зависимости от значения коэффициента «Чистый долг/EBITDA». В случае, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5, размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчётный год, должен быть не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год.
В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды в размере 70,3 млрд рублей.