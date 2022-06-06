Эксклюзив

Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»

Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...

06 июня 2022

«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...

30 мая 2022

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

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Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...

16 мая 2022

«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS

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09 мая 2022

АЛРОСА отменяет финальные дивиденды за 2021 год

Вчера
Новости
Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в среду. 
«Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2021 год. За 1 полугодие 2021 года были выплачены дивиденды в сумме 64,7 млрд рублей, что превышает 70% показателя чистой прибыли компании за 2021 год», - сообщила АЛРОСА.
Годовое общее собрание акционеров компании запланировано на 30 июня 2022 года. В понедельник компания составила список акционеров, имеющих право принять в нем участие.
В марте 2021 года Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил изменения в дивидендную политику. В качестве базы расчета дивидендов используется свободный денежный поток, размер полугодовых дивидендных платежей определяется в зависимости от значения коэффициента «Чистый долг/EBITDA». В случае, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5, размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчётный год, должен быть не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год.
В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды в размере 70,3 млрд рублей.


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