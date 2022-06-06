«Норникель» начал консультации с коренными народами о перспективах разработки месторождения в Мурманской области

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«Норникель» провел предварительные консультации с представителями коренных народов в поселках Ловозеро и Краснощелье Мурманской области в связи с перспективами разработки крупнейшего месторождения лития в России - Колмозерского. Представители компании рассказали жителям Ловозерского района о перспективах разработки месторождения. В диалоге участвовали саамы, ненцы и коми, а также представители оленеводческих хозяйств, власти, госкорпорации «Росатом» и независимые эксперты в области прав коренных народов. Основная цель встречи - настроить двухсторонний диалог между компанией и коренными народами, информировать представителей местных сообществ о готовящемся проекте, выслушать и записать предложения и замечания от организаций коренных народов.

В ходе консультаций представители «Норникеля» рассказали собравшимся о принципах взаимодействия компании с коренными народами и о колмозерском проекте. Геологические исследования Колмозерского месторождения проводились в 1950-х годах, и предстоит еще верифицировать большую часть данных по проекту. «Сегодня есть уникальная возможность на первоначальном этапе разработки проекта учесть традиционное природопользование и промыслы. Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия для коренных народов региона. У «Норникеля» есть богатый опыт поддержки оленеводства на Таймыре, и эти знания и компетенции будут применимы и в Мурманской области», - прокомментировал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Компания подтвердила намерение в ближайшее время собрать и верифицировать всю возможную информацию о субъектах, характере и масштабах традиционных промыслов, сакральных местах и погребениях, выявить круг лиц, потенциально затрагиваемых воздействием проекта, сделать подробные карты территории. Исследования будут выполняться с привлечением ведущих научных институтов и в сотрудничестве с коренными народами. «Можно только приветствовать, что «Норникель» действует в соответствии с международными стандартами должной осмотрительности и готов делиться информацией о проекте с коренными народами региона на столь ранних стадиях подготовки. Подобный подход позволит защитить права и приоритизировать интересы коренных народов в регионе», - прокомментировал заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.

«Встреча прошла, на мой взгляд, неплохо. Вопросы максимально, которые возможны сегодня, все задали. Мы довольно конструктивно поработали, пообщались», - поделилась президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова.





