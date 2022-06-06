Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
«Норникель» начал консультации с коренными народами о перспективах разработки месторождения в Мурманской области
В ходе консультаций представители «Норникеля» рассказали собравшимся о принципах взаимодействия компании с коренными народами и о колмозерском проекте. Геологические исследования Колмозерского месторождения проводились в 1950-х годах, и предстоит еще верифицировать большую часть данных по проекту. «Сегодня есть уникальная возможность на первоначальном этапе разработки проекта учесть традиционное природопользование и промыслы. Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия для коренных народов региона. У «Норникеля» есть богатый опыт поддержки оленеводства на Таймыре, и эти знания и компетенции будут применимы и в Мурманской области», - прокомментировал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.
Компания подтвердила намерение в ближайшее время собрать и верифицировать всю возможную информацию о субъектах, характере и масштабах традиционных промыслов, сакральных местах и погребениях, выявить круг лиц, потенциально затрагиваемых воздействием проекта, сделать подробные карты территории. Исследования будут выполняться с привлечением ведущих научных институтов и в сотрудничестве с коренными народами. «Можно только приветствовать, что «Норникель» действует в соответствии с международными стандартами должной осмотрительности и готов делиться информацией о проекте с коренными народами региона на столь ранних стадиях подготовки. Подобный подход позволит защитить права и приоритизировать интересы коренных народов в регионе», - прокомментировал заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.
«Встреча прошла, на мой взгляд, неплохо. Вопросы максимально, которые возможны сегодня, все задали. Мы довольно конструктивно поработали, пообщались», - поделилась президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова.