GIA откажется от бумажных отчетов, переведя их в цифровой формат к 2025 году

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), лидер в области геммологических исследований, образования и основанных на научных данных услуг по идентификации и оценке драгоценных камней, расширяет свою миссию по защите прав потребителей путем перевода всех бумажных отчетов GIA в цифровую форму к 2025 году, говорится в сообщении института для прессы, полученном Rough&Polished.

Преобразование начнется в январе 2023 года с запуска в цифровом формате самого популярного отчета GIA - GIA Diamond Dossier®. Новый цифровой отчет, основанный на полностью переработанном приложении GIA, предоставит достоверную информацию о бриллиантах, которую потребители ожидают от GIA, теперь уже в более безопасном и удобном, чем когда-либо прежде, формате.

Комплексное цифровое предложение GIA также будет включать в себя новую услугу сопоставления надписей, обеспечиваемую инновационным прибором GIA Match iDTM. Устройство GIA Match iD, разработанное для беспрепятственного сопряжения с новым приложением GIA, фиксирует изображение надписи на бриллианте и связывает бриллиант с защищенным отчетом GIA путем использования запатентованной технологии искусственного интеллекта (ИИ).

«Цифровые отчеты GIA основаны на десятилетиях наших инноваций и продвигают вперед нашу миссию по защите прав потребителей, — сказала президент и генеральный директор GIA Сьюзен Жак (Susan Jacques). — Это важное преобразование позволяет GIA предлагать потребителям действительно современный и привлекательный опыт, помогая нашей отрасли двигаться к более устойчивому будущему».

Преобразование всех отчетов GIA в цифровую форму позволит ежегодно экономить 20 тонн бумаги и 18,5 тонны пластика, а также сократить выбросы углерода, связанные с транспортом.

«GIA уникальным образом сочетает в себе ведущие в отрасли исследования, разработку продуктов и опыт оценки, чтобы в полной мере использовать возможности искусственного интеллекта и облачных технологий, — говорит Притеш Патель (Pritesh Patel), старший вице-президент и главный операционный директор GIA. — Это непревзойденное сочетание укрепляет способность GIA лучше обслуживать наших уважаемых клиентов в мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий».

Цифровая служба GIA Diamond Dossier состоит из трех динамических элементов: 1) полностью цифровой отчет, включающий характеристики 4C бриллианта; 2) приложение GIA для розничных продавцов и потребителей, позволяющее безопасно просматривать и сохранять отчетную информацию о своих бриллиантах, а также делиться ею и узнавать о качестве бриллиантов по параметрам GIA 4С; 3) прибор GIA Match iD с запатентованной технологией искусственного интеллекта, фиксирующий изображение надписи на бриллианте и связывающий бриллиант с его уникальным отчетом GIA в защищенном облаке GIA, что дает возможность предоставить его непосредственно потребителю в приложении GIA.

Новый цифровой отчет, а также приложение GIA и прибор GIA Match iD будут впервые показаны на стенде GIA во время выставки JCK в Лас-Вегасе, которая начнется 10 июня.





