Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
GIA откажется от бумажных отчетов, переведя их в цифровой формат к 2025 году
Преобразование начнется в январе 2023 года с запуска в цифровом формате самого популярного отчета GIA - GIA Diamond Dossier®. Новый цифровой отчет, основанный на полностью переработанном приложении GIA, предоставит достоверную информацию о бриллиантах, которую потребители ожидают от GIA, теперь уже в более безопасном и удобном, чем когда-либо прежде, формате.
Комплексное цифровое предложение GIA также будет включать в себя новую услугу сопоставления надписей, обеспечиваемую инновационным прибором GIA Match iDTM. Устройство GIA Match iD, разработанное для беспрепятственного сопряжения с новым приложением GIA, фиксирует изображение надписи на бриллианте и связывает бриллиант с защищенным отчетом GIA путем использования запатентованной технологии искусственного интеллекта (ИИ).
«Цифровые отчеты GIA основаны на десятилетиях наших инноваций и продвигают вперед нашу миссию по защите прав потребителей, — сказала президент и генеральный директор GIA Сьюзен Жак (Susan Jacques). — Это важное преобразование позволяет GIA предлагать потребителям действительно современный и привлекательный опыт, помогая нашей отрасли двигаться к более устойчивому будущему».
Преобразование всех отчетов GIA в цифровую форму позволит ежегодно экономить 20 тонн бумаги и 18,5 тонны пластика, а также сократить выбросы углерода, связанные с транспортом.
«GIA уникальным образом сочетает в себе ведущие в отрасли исследования, разработку продуктов и опыт оценки, чтобы в полной мере использовать возможности искусственного интеллекта и облачных технологий, — говорит Притеш Патель (Pritesh Patel), старший вице-президент и главный операционный директор GIA. — Это непревзойденное сочетание укрепляет способность GIA лучше обслуживать наших уважаемых клиентов в мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий».
Цифровая служба GIA Diamond Dossier состоит из трех динамических элементов: 1) полностью цифровой отчет, включающий характеристики 4C бриллианта; 2) приложение GIA для розничных продавцов и потребителей, позволяющее безопасно просматривать и сохранять отчетную информацию о своих бриллиантах, а также делиться ею и узнавать о качестве бриллиантов по параметрам GIA 4С; 3) прибор GIA Match iD с запатентованной технологией искусственного интеллекта, фиксирующий изображение надписи на бриллианте и связывающий бриллиант с его уникальным отчетом GIA в защищенном облаке GIA, что дает возможность предоставить его непосредственно потребителю в приложении GIA.
Новый цифровой отчет, а также приложение GIA и прибор GIA Match iD будут впервые показаны на стенде GIA во время выставки JCK в Лас-Вегасе, которая начнется 10 июня.