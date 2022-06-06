Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
RJC избирал новых членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров
Дэвид Буффард (David Bouffard), председатель RJC, в связи с этим сказал: «Я рад продолжить работу во второй срок на своей выборной должности председателя Совета директоров RJC, помогая защищать репутацию ювелирного сектора. Я также хотел бы поздравить всех, кто вновь вошел в Совет директоров или был избран в него впервые в ходе годового общего собрания акционеров, и поблагодарить их за службу отрасли. Эти назначения укрепили нашу миссию по постоянному улучшению целостности глобальной цепочки поставок ювелирных изделий и часов, и руководство Совета вместе с нашим временным генеральным директором Джоном Холлом (John Hall) будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжали строительство на нашем и без того очень крепком основании».
Временно исполняющий обязанности генерального директора RJC Джон Холл сказал: «Наших членов объединяет их приверженность укреплению устойчивости ювелирной и часовой промышленности. Под постоянным руководством Дэвида Буффарда и наших новых и вновь избранных членов Совета директоров мы в более выгодном положении, чтобы продолжать совместную работу от имени всей цепочки поставок ювелирных изделий и часов, от рудника до розничной торговли».