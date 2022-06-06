RJC избирал новых членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров

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Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), ведущая организация по стандартизации в мировой ювелирной и часовой индустрии, объявила о новых назначениях в совет директоров на ежегодном общем собрании 2022 года, в который вошли Радж Кумар Джейн (Raj Kumar Jain) из Gemstones Corporation, Анкур Гоял (Ankur Goyal) из MMTC-PAMP, Ариен Гесснер (Arien Gessner) из Richline Group, Роджер Форман (Roger Forman) из Marathon Company, Правин Паттни (Pravin Pattni) из Minar Jewellers, Раджеш Нилаканта (Rajesh Neelakanta) из BVC Logistics и Эдвард Ашер (Edward Asscher) из World Diamond Council.

Дэвид Буффард (David Bouffard), председатель RJC, в связи с этим сказал: «Я рад продолжить работу во второй срок на своей выборной должности председателя Совета директоров RJC, помогая защищать репутацию ювелирного сектора. Я также хотел бы поздравить всех, кто вновь вошел в Совет директоров или был избран в него впервые в ходе годового общего собрания акционеров, и поблагодарить их за службу отрасли. Эти назначения укрепили нашу миссию по постоянному улучшению целостности глобальной цепочки поставок ювелирных изделий и часов, и руководство Совета вместе с нашим временным генеральным директором Джоном Холлом (John Hall) будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы мы продолжали строительство на нашем и без того очень крепком основании».

Временно исполняющий обязанности генерального директора RJC Джон Холл сказал: «Наших членов объединяет их приверженность укреплению устойчивости ювелирной и часовой промышленности. Под постоянным руководством Дэвида Буффарда и наших новых и вновь избранных членов Совета директоров мы в более выгодном положении, чтобы продолжать совместную работу от имени всей цепочки поставок ювелирных изделий и часов, от рудника до розничной торговли».





