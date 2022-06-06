Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Спрос в США и неопределенность с предложением поддерживают цены на бриллианты
Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат в мае снизился на 0,5%, но 1 июня был на 9,3% выше, чем в начале года.
Спрос в США поддерживает рынок даже в условиях экономической неопределенности. Растут ожидания в отношении выставок в Лас-Вегасе, которые начнутся 8 июня. Дилеры надеются, что положительные настроения оживят торги во второй половине года. Китайские оптовики сохраняют осторожность по мере возобновления активности после введения карантина в стране из-за Covid-19.
Уровни товарных запасов высоки, но в некоторых категориях камней снизились. Количество бриллиантов в RapNet на 1 июня составило 1,8 млн, что на 43% больше, чем годом ранее. Количество изделий весом 0,30 карата, цветов от D до H, чистоты от IF до VS упало в мае на 14%; бриллианты весом 0,50 карата в том же диапазоне подешевели на 11%. Обе категории по-прежнему значительно превышают прошлогодние уровни по запасам.
Хотя санкции в отношении российских товаров еще не вызвали заметного дефицита бриллиантов, дефицит, вероятно, возникнет в ближайшие месяцы. Предложение алмазов сократилось после того, как АЛРОСА отменила продажи в марте и апреле. Цены на аукционах алмазного сырья выросли, особенно в категории мелких алмазов, в которой доминирует АЛРОСА. De Beers повысила цены на мелкие алмазы на своем последнем сайте, проходившем с 6 по 10 июня.
Рынок разделяется на два сегмента: российские и нероссийские товары. Некоторые крупные огранщики находят способы покупать алмазы АЛРОСА, чтобы обслуживать центры, которые остаются открытыми для покупки бриллиантов российского происхождения. Эти бриллианты, скорее всего, будут продаваться со скидкой по сравнению с несанкционными.
Американские и европейские ювелиры и бренды могут столкнуться с трудностями при поиске поставщиков в ближайшие месяцы без поставок из России. Это окажет дополнительную поддержку ценам на бриллианты.