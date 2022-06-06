Спрос в США и неопределенность с предложением поддерживают цены на бриллианты

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В мае торговля бриллиантами была стабильной, несмотря на опасения по поводу инфляции, повышения процентных ставок и падения фондовых рынков, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе компании Rapaport. Цены на бриллианты сначала снизились, но затем стабилизировались, так как дилеры ожидали нехватки в сфере предложения в результате санкций против России.

Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат в мае снизился на 0,5%, но 1 июня был на 9,3% выше, чем в начале года.

Спрос в США поддерживает рынок даже в условиях экономической неопределенности. Растут ожидания в отношении выставок в Лас-Вегасе, которые начнутся 8 июня. Дилеры надеются, что положительные настроения оживят торги во второй половине года. Китайские оптовики сохраняют осторожность по мере возобновления активности после введения карантина в стране из-за Covid-19.

Уровни товарных запасов высоки, но в некоторых категориях камней снизились. Количество бриллиантов в RapNet на 1 июня составило 1,8 млн, что на 43% больше, чем годом ранее. Количество изделий весом 0,30 карата, цветов от D до H, чистоты от IF до VS упало в мае на 14%; бриллианты весом 0,50 карата в том же диапазоне подешевели на 11%. Обе категории по-прежнему значительно превышают прошлогодние уровни по запасам.

Хотя санкции в отношении российских товаров еще не вызвали заметного дефицита бриллиантов, дефицит, вероятно, возникнет в ближайшие месяцы. Предложение алмазов сократилось после того, как АЛРОСА отменила продажи в марте и апреле. Цены на аукционах алмазного сырья выросли, особенно в категории мелких алмазов, в которой доминирует АЛРОСА. De Beers повысила цены на мелкие алмазы на своем последнем сайте, проходившем с 6 по 10 июня.

Рынок разделяется на два сегмента: российские и нероссийские товары. Некоторые крупные огранщики находят способы покупать алмазы АЛРОСА, чтобы обслуживать центры, которые остаются открытыми для покупки бриллиантов российского происхождения. Эти бриллианты, скорее всего, будут продаваться со скидкой по сравнению с несанкционными.

Американские и европейские ювелиры и бренды могут столкнуться с трудностями при поиске поставщиков в ближайшие месяцы без поставок из России. Это окажет дополнительную поддержку ценам на бриллианты.





