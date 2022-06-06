Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Gemfields представляет выдающуюся пару мозамбикских рубинов
Фото: Gemfields
Эта выдающаяся пара мозамбикских рубинов общим весом 61,5 карата будет выставлена на продажу на аукционе Gemfields по продаже рубинов в июне этого года.
При весе 32,5 и 29 каратов соответственно в необработанном виде каждый из этих драгоценных камней сохранит вес более 10 каратов даже после огранки. Помимо впечатляющих размеров, эта потрясающая пара рубинов отличается исключительно ярким красным оттенком и замечательным кристаллическим блеском.
Оба рубина были извлечены в ноябре 2021 и феврале 2022 года из карьера Муглото (Mugloto) компании Montepuez Ruby Mining, вторичного месторождения, в котором рубины сконцентрированы аллювиальными потоками, шедшими вдоль древних палеоканалов, и где часто можно найти самые исключительные драгоценные камни (поскольку именно они смогли пережить тяжелый путь по древнему руслу реки). В Муглото были найдены некоторые из самых знаменитых в мире рубинов, в том числе «Глаза дракона» (Eyes of the Dragon) и «Носорог» (Rhino Ruby).
Эта последняя пара рубинов станет частью рубинового аукциона Gemfields в июне 2022 года, который пройдет в Бангкоке, столице Таиланда. Часть выручки от продажи будет передана в дар Национальному парку Киримбас (Quirimbas National Park) в Мозамбике, давнему партнеру Gemfields по сохранению природы.