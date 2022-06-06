Gemfields представляет выдающуюся пару мозамбикских рубинов

Фото: Gemfields

Эта выдающаяся пара мозамбикских рубинов общим весом 61,5 карата будет выставлена на продажу на аукционе Gemfields по продаже рубинов в июне этого года.При весе 32,5 и 29 каратов соответственно в необработанном виде каждый из этих драгоценных камней сохранит вес более 10 каратов даже после огранки. Помимо впечатляющих размеров, эта потрясающая пара рубинов отличается исключительно ярким красным оттенком и замечательным кристаллическим блеском.Оба рубина были извлечены в ноябре 2021 и феврале 2022 года из карьера Муглото (Mugloto) компании Montepuez Ruby Mining, вторичного месторождения, в котором рубины сконцентрированы аллювиальными потоками, шедшими вдоль древних палеоканалов, и где часто можно найти самые исключительные драгоценные камни (поскольку именно они смогли пережить тяжелый путь по древнему руслу реки). В Муглото были найдены некоторые из самых знаменитых в мире рубинов, в том числе «Глаза дракона» (Eyes of the Dragon) и «Носорог» (Rhino Ruby).Эта последняя пара рубинов станет частью рубинового аукциона Gemfields в июне 2022 года, который пройдет в Бангкоке, столице Таиланда. Часть выручки от продажи будет передана в дар Национальному парку Киримбас (Quirimbas National Park) в Мозамбике, давнему партнеру Gemfields по сохранению природы.