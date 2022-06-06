MIUZ Diamonds раскрашивает лето

Фото: MIUZ Diamonds

Летние тренды 2022 года, считает MIUZ Diamonds, диктуют новые правила: украшения и аксессуары переходят из разряда акцентов в категорию центральных элементов образа. Привлекающие внимание кольца, серьги и браслеты теперь играют главную роль, отодвигая на второй план одежду и обувь. В MIUZ Diamonds также следуют этой тенденции: ювелирные мастера знакомят с летней коллекцией Festa и советуют, какие из украшений серии будут в тренде в этом сезоне.Коллекция Festa без сомнения напомнит о всех атрибутах этого времени года и закружит в разноцветном сиянии сапфиров: красно-оранжевом, травянистом зеленом, флуоресцентном розовом. Помимо цветовой гаммы, дизайнеры уделили внимание огранке и расположению камней. Безупречная красота сапфиров подчеркивается круглой и овальной огранками, «груша» и «изумруд». В коллекции Festa присутствуют золотые кольца исключительно моделей half eternity ring и eternity ring, в которых сапфиры украшают половину или всю окружность кольца. Также в этой серии представлены серьги с аккуратным замком «конго» и изящные колье.В коллекции Festa от MIUZ Diamonds также широко представлены изделия из желтого золота, наполняющие теплым светом окружающее пространство.Ювелирная компания также рекомендует в этом сезоне сочетания колец из разных металлов, разных форм и расцветок, а также цветные печатки на мизинец. В коллекции Festa есть универсальные кольца с сапфирами, которые можно удачно комбинировать с любыми другими украшениями.Московский ювелирный завод (МЮЗ) основан в 1920 году и входит в группу компаний, осуществляющую полный цикл операций: от переработки сырья до реализации готовой продукции. За время существования MIUZ накоплен огромный опыт в создании ювелирных украшений, который передается молодому поколению для сохранения традиций и уникального стиля с использованием современных технологий. Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 250 магазинов с географией расположения от Калининграда до Владивостока. В 2021 году компания объявила о ребрендинге и анонсировала новое имя — MIUZ Diamonds.