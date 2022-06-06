Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
MIUZ Diamonds раскрашивает лето
Фото: MIUZ Diamonds
Летние тренды 2022 года, считает MIUZ Diamonds, диктуют новые правила: украшения и аксессуары переходят из разряда акцентов в категорию центральных элементов образа. Привлекающие внимание кольца, серьги и браслеты теперь играют главную роль, отодвигая на второй план одежду и обувь. В MIUZ Diamonds также следуют этой тенденции: ювелирные мастера знакомят с летней коллекцией Festa и советуют, какие из украшений серии будут в тренде в этом сезоне.
Коллекция Festa без сомнения напомнит о всех атрибутах этого времени года и закружит в разноцветном сиянии сапфиров: красно-оранжевом, травянистом зеленом, флуоресцентном розовом. Помимо цветовой гаммы, дизайнеры уделили внимание огранке и расположению камней. Безупречная красота сапфиров подчеркивается круглой и овальной огранками, «груша» и «изумруд». В коллекции Festa присутствуют золотые кольца исключительно моделей half eternity ring и eternity ring, в которых сапфиры украшают половину или всю окружность кольца. Также в этой серии представлены серьги с аккуратным замком «конго» и изящные колье.
В коллекции Festa от MIUZ Diamonds также широко представлены изделия из желтого золота, наполняющие теплым светом окружающее пространство.
Ювелирная компания также рекомендует в этом сезоне сочетания колец из разных металлов, разных форм и расцветок, а также цветные печатки на мизинец. В коллекции Festa есть универсальные кольца с сапфирами, которые можно удачно комбинировать с любыми другими украшениями.
Московский ювелирный завод (МЮЗ) основан в 1920 году и входит в группу компаний, осуществляющую полный цикл операций: от переработки сырья до реализации готовой продукции. За время существования MIUZ накоплен огромный опыт в создании ювелирных украшений, который передается молодому поколению для сохранения традиций и уникального стиля с использованием современных технологий. Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 250 магазинов с географией расположения от Калининграда до Владивостока. В 2021 году компания объявила о ребрендинге и анонсировала новое имя — MIUZ Diamonds.