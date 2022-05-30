Золотодобытчики в ЮАР прекратили забастовку, добившись повышения зарплаты на 6,3%

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Прекращение забастовки на золотодобывающих предприятиях компании Sibanye-Stillwater, одного из крупнейших производителей металлов платиновой группы (МПГ) и золота, было обеспечено при посредничестве Комиссии по примирению, посредничеству и арбитражу (Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration, CCMA) ЮАР.

Это позволит полностью возобновить работу золотых приисков компании в течение двух месяцев, о чем сообщило издание miningmx.com, согласно которому забастовка на этих предприятиях продолжалась в течение трех месяцев, и ее результатом стало соглашение, по которому Sibanye-Stillwater будет выплачивать заработную плату в среднем на 6,3% больше в течение трех лет.

Достигнутое соглашение будет подписано на следующей неделе, после чего начнется открытие рабочих мест на приисках в сочетании с проверкой сотрудников на наличие действующих справок о состоянии здоровья и проверкой на коронавирус. После подписания этого соглашения Sibanye-Stillwater сможет полностью сосредоточиться на начавшихся в этом месяце переговорах о заработной плате с профсоюзами на своих рудниках, где добываются металлы платиновой группы.

Рабочие выдвигают требования о повышении заработной платы на фоне растущей инфляции в ЮАР, которая, как ожидается, должна в этом году вырасти на 8%.



