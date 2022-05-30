Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
Вчера
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Золотодобытчики в ЮАР прекратили забастовку, добившись повышения зарплаты на 6,3%
Это позволит полностью возобновить работу золотых приисков компании в течение двух месяцев, о чем сообщило издание miningmx.com, согласно которому забастовка на этих предприятиях продолжалась в течение трех месяцев, и ее результатом стало соглашение, по которому Sibanye-Stillwater будет выплачивать заработную плату в среднем на 6,3% больше в течение трех лет.
Достигнутое соглашение будет подписано на следующей неделе, после чего начнется открытие рабочих мест на приисках в сочетании с проверкой сотрудников на наличие действующих справок о состоянии здоровья и проверкой на коронавирус. После подписания этого соглашения Sibanye-Stillwater сможет полностью сосредоточиться на начавшихся в этом месяце переговорах о заработной плате с профсоюзами на своих рудниках, где добываются металлы платиновой группы.
Рабочие выдвигают требования о повышении заработной платы на фоне растущей инфляции в ЮАР, которая, как ожидается, должна в этом году вырасти на 8%.