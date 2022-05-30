BlueRock Diamonds ищет финансирование для устранения ущерба от дождей на руднике Кареевлей

Сегодня Новости

В течение первых пяти месяцев 2022 года на руднике Кареевлей выпало почти вдвое больше обычного годового количества осадков (561 мм), сообщила алмазодобывающая компания в обновленной информации о своей производственной деятельности. В частности, майский дождь, который более чем в три раза превысил средний исторический показатель, вопреки ожиданиям оказал значительное влияние как на развитие добычи руды, так и на ее переработку.

Объем добычи снизился на 36% (400 000 тонн) по сравнению с планом на апрель и май в силу ограничения доступа на руднике к качественному кимберлиту и потребовало использования материала более низкого качества и более сложного в обращении (из-за содержания глины) на перерабатывающих установках Кареевлей. Кроме того, там, где BlueRock надеялась увеличить производство на своем новом перерабатывающем заводе мощностью 1 млн тонн в год, дни, потерянные из-за непредвиденных дождей, и низкосортное сырье привели к сокращению производства по сравнению с планом в период с марта по май на 48% по объему переработанного материала в тоннах, на 51% по алмазоносности и на 74% по добыче алмазов в каратах.

Соответственно, несмотря на то, что в настоящее время в Южной Африке наблюдаются наступившие в последнее время сухие погодные условия, отложенное осуществление компанией плана развития горной добычи повлияет на объем производства во втором и начале третьего кварталов и, следовательно, на прогноз на 2022 год. Кроме того, в результате глобальных экономических условий компания сталкивается с увеличением себестоимости продукции из-за более высоких цен на дизельное топливо и увеличения затрат основных поставщиков.

В результате меньшего количества производимого и продаваемого алмазного сырья, а также в силу увеличения затрат денежные ресурсы BlueRock Diamonds были истощены в период, который по-прежнему остается временем для крупных инвестиций в развитие горной добычи. Поэтому компания вступила в переговоры с основным акционером и поставщиками долгового финансирования с тем, чтобы добиться поддержания ее в течение этого периода. Дальнейшие сообщения на сей счет будут сделаны в установленном порядке.

Председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston) в связи с этим так прокомментировал положение дел: «Конечно, неприятно сообщать о проблемах, вызванных продолжающейся дождливой погодой в то время, когда мы рассчитывали работать почти на полную мощность, но обеспечение безопасности нашего персонала и оборудования является нашей первостепенной обязанностью. Поскольку мы, наконец, переходим в период более сухой погоды, я рад сообщить, что производство быстро налаживается и это позволит нам воспользоваться преимуществами оживления рынка, когда цены на уникальные камни BlueRock Diamonds достигли в среднем более 600 канадских долларов за карат в течение 2022 года, что означает рост на 29% по сравнению с ценами 2021 года. Несмотря на то, что сокращение нашей горнодобывающей деятельности в течение последних нескольких месяцев повлияет в ближайшем будущем на нашу способность достичь стабильного содержания алмазов в руде, чего мы ожидали в 2022 году, наш прогноз на 2023 год остается неизменным. Хотя мы признаем, что можем лучше спланировать работы в сезон дождей, никакая подготовка не может полностью защитить вас в этих чрезвычайных обстоятельствах. Тем не менее руководство уверено, что основные положения остаются стабильными для рудника Кареевлей в плане наращивания объема производства до 1 млн тонн в год и до примерно 43 000 каратов алмазов в 2023 году. В нынешнем году мы все еще находимся на пути к увеличению производительности как минимум на 50%, и перерабатывающий завод хорошо себя зарекомендовал в периоды сухой погоды».

BlueRock Diamonds — алмазодобывающая компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и управляющая алмазным рудником Кареевлей недалеко от Кимберли в Южной Африке, который производит алмазы исключительного качества и входит в десятку лучших в мире по средней стоимости за карат. Лицензионный участок Кареевлей занимает площадь 3000 га и включает в себя пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупным предполагаемым ресурсом 10,4 млн тонн руды / 516 200 каратов алмазов (по состоянию на февраль 2021 года). Исходя из запланированной добычи в 1 млн тонн в год, это обеспечивает руднику минимальный срок службы в 10 лет.





