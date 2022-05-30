Аукционный дом Christie’s открыл торги украшениями от компаний Garrard, Cartier, Bulgari, Hemmerle и Van Cleef & Arpels

Фото: Christie's

Аукцион Christie's Jewels Online: The London Edit («Драгоценности онлайн: лондонское издание») открылся для торгов с 6 по 16 июня. На аукционе представлено множество прекрасных ювелирных украшений, произведенных с начала 19 века до наших дней, в том числе эффектная старинная брошь из натурального жемчуга и бриллиантов, а также фирменные драгоценности известных ювелирных домов, таких как Garrard, Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston, Hemmerle и Bulgari. Пара впечатляющих бриллиантовых серег «Водопад» (‘Waterfall’) производства компании Graff (эстимейт: 30 000 – 50 000 фунтов стерлингов), подаренная автором семитомной серии романов о Гарри Поттере Джоан Кэтлин Роулинг (Joanne Kathleen Rowling), выставлена на продажу в помощь ее детской благотворительной организации «Люмос» (Lumos). Драгоценности будут демонстрироваться в помещении Christie’s на улице Кинг Стрит в Лондоне с 7 по 15 июня.Серьги «Водопад» возглавят аукцион и будут переданы успешному покупателю вместе с подписанным Дж. К. Роулинг бестселлером 2021 года «Рождественский поросенок», в котором фигурируют пара бриллиантовых серег, а также с запечатанным личным посланием автора. «Люмос» — это международная благотворительная организация, которая борется за право каждого ребенка на семью, трансформируя системы ухода за детьми по всему миру и работая над тем, чтобы положить конец институционализации детей. Основанная Дж. К. Роулинг в 2005 году и названная в честь рождающего свет заклинания в романе о Гарри Поттере, «Люмос» проливает свет на коренные причины разделения семей — бедность, конфликты и дискриминацию — и демонстрирует, что дети могут безопасно воссоединяться с семьями.Другие экспонаты аукциона включают в себя брошь с жемчугом и бриллиантами конца XIX века (эстимейт: 70 000 – 90 000 фунтов стерлингов), датируемую 1880-ми годами, а также поразительный браслет с рубином и бриллиантами в стиле ар-деко (эстимейт: 40 000 – 60 000 фунтов стерлингов), демонстрирующий смелые геометрические узоры этой определяющей эпохи в ювелирном искусстве.Кроме того, на аукционе будет предложен ряд красивых фирменных драгоценностей, включая бриллиантовый браслет Van Cleef & Arpels 'Ludo Hexagone' («Гексагон Лудо») (эстимейт: 30 000 – 40 000 фунтов стерлингов) примерно 1940 года и бриллиантовое колье компании Garrard с бриллиантом грушевидной формы весом 4,78 карата (эстимейт: 170 000 – 220 000 фунтов стерлингов). Также будет представлено кольцо с бриллиантом ярко-желтого цвета весом 12,56 карата от компании Ritz (эстимейт 120 000 – 150 000 фунтов стерлингов).