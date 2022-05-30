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Сегодня
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
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30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
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16 мая 2022
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09 мая 2022
Аукционный дом Christie’s открыл торги украшениями от компаний Garrard, Cartier, Bulgari, Hemmerle и Van Cleef & Arpels
Фото: Christie's
Серьги «Водопад» возглавят аукцион и будут переданы успешному покупателю вместе с подписанным Дж. К. Роулинг бестселлером 2021 года «Рождественский поросенок», в котором фигурируют пара бриллиантовых серег, а также с запечатанным личным посланием автора. «Люмос» — это международная благотворительная организация, которая борется за право каждого ребенка на семью, трансформируя системы ухода за детьми по всему миру и работая над тем, чтобы положить конец институционализации детей. Основанная Дж. К. Роулинг в 2005 году и названная в честь рождающего свет заклинания в романе о Гарри Поттере, «Люмос» проливает свет на коренные причины разделения семей — бедность, конфликты и дискриминацию — и демонстрирует, что дети могут безопасно воссоединяться с семьями.
Другие экспонаты аукциона включают в себя брошь с жемчугом и бриллиантами конца XIX века (эстимейт: 70 000 – 90 000 фунтов стерлингов), датируемую 1880-ми годами, а также поразительный браслет с рубином и бриллиантами в стиле ар-деко (эстимейт: 40 000 – 60 000 фунтов стерлингов), демонстрирующий смелые геометрические узоры этой определяющей эпохи в ювелирном искусстве.
Кроме того, на аукционе будет предложен ряд красивых фирменных драгоценностей, включая бриллиантовый браслет Van Cleef & Arpels 'Ludo Hexagone' («Гексагон Лудо») (эстимейт: 30 000 – 40 000 фунтов стерлингов) примерно 1940 года и бриллиантовое колье компании Garrard с бриллиантом грушевидной формы весом 4,78 карата (эстимейт: 170 000 – 220 000 фунтов стерлингов). Также будет представлено кольцо с бриллиантом ярко-желтого цвета весом 12,56 карата от компании Ritz (эстимейт 120 000 – 150 000 фунтов стерлингов).