Rio Tinto запускает программу Icon Partner, открывая следующую главу в жизни своего бренда Argyle Pink DiamondsTM

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Rio Tinto запустила новую программу Icon PartnerTM («Образцовый партнер») в рамках своей стратегии будущего развития бренда Argyle Pink DiamondsTM.

После закрытия в ноябре 2020 года рудника Аргайл (Argyle) в Западной Австралии Rio Tinto сохранила за собой бренд Argyle Pink Diamonds и управляет им, а также работает со своей эксклюзивной дистрибьюторской сетью, чтобы оставаться единственным в мире официальным хранителем розовых бриллиантов с рудника Аргайл.

Rio Tinto назначила двух выдающихся разработчиков рынка розовых бриллиантов с рудника Аргайл — Джона Каллейджу (John Calleija) и Джона Глайза (Glajz) — своими первыми образцовыми партнерами. Они получат лицензию на использование бренда Argyle Pink Diamonds для оставшихся запасов розовых алмазов с рудника Аргайл, а также на разработку ювелирных изделий и изделий ограниченного выпуска в соответствии с их редкостью, красотой и коллекционируемостью.

Джон Каллейджа — дизайнер и владелец ювелирного дома Calleija, известного своим отмеченным наградами мастерством. Он работал с розовыми бриллиантами с рудника Аргайл с момента его открытия в 1983 году.

Известный созданием ряда самых знаковых ювелирных изделий с розовыми бриллиантами с рудника Аргайл и носимых драгоценностей, он продолжит чтить наследие Аргайла, разрабатывая новые и единственные в своем роде творения и коллекции ограниченного выпуска.

Джон Каллейджа сказал: «Я очень горжусь тем, что работаю с Rio Tinto в качестве образцового партнера. Розовые бриллианты с рудника Аргайл стали большой частью работы на протяжении всей моей жизни, и я с нетерпением жду продолжения создания произведений искусства и носимых драгоценностей для наших клиентов по всему миру, которые достойны статуса принадлежащих бренду бриллиантов, передающихся по наследию».

Компания John Glajz из Сингапура, специализирующаяся на редких драгоценных камнях Glajz THG, уже более 25 лет создает ювелирные изделия и предметы коллекционирования с розовыми бриллиантами с рудника Аргайл на заказ. Она разработала диадемы, коллекционные монеты и множество эксклюзивных дизайнов с бриллиантами в творческом сотрудничестве с монетными дворами, производителями и ювелирными домами. Ее последняя совместная работа объединяет изумруды с рудника Музо (Muzo) и розовые бриллианты с рудника Аргайл, обеспечивая слияние цвета и креативности.

Джон Глейз сказал: «Я рад быть назначенным образцовым партнером и продолжать долгое сотрудничество с брендом Argyle Pink Diamonds. Завораживающая красота розового бриллианта с рудника Аргайл, его прекрасное место рождения, его статус и загадочность будут и впредь поддерживаться в рамках программы, чтобы обеспечить целостность бренда в качестве единственного истинного источника редких розовых бриллиантов».

Программа Icon Partner является частью стратегии, направленной на защиту происхождения розовых бриллиантов с рудника Аргайл.

Rio Tinto также предоставляет услугу сертификации, торговую платформу с консьерж-сервисом для сертифицированных розовых бриллиантов с рудника Аргайл, новую тендерную платформу Beyond RareTM («Более чем редкие») для специальных мероприятий по продаже, а также ряд стратегических коллекций и коллабораций, включающих существующие запасы и вторичный рынок.

Вторичный рынок розовых бриллиантов с рудника Аргайл представляет собой почти сорок лет торговли редкими розовыми бриллиантами, а также ювелирными реликвиями, предметами коллекционирования и объектами. Этот рынок требует тщательного управления, чтобы сохранить драгоценное происхождение розовых бриллиантов с рудника Аргайл и продолжить наследие тщательного хранения, которое подчеркивает их редкость.

Главный исполнительный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman) сказала: «Это начало новой главы для розовых бриллиантов с рудника Аргайл, обеспечивающее гарантию того, что они сохранят свою ценность и инвестиционный потенциал в качестве ограниченного, неповторимого природного ресурса и получат статус выдающихся бриллиантов, передающихся по наследию. Rio Tinto гордится тем, что продолжает управлять наследием этого уникального продукта Западной Австралии, и я воздаю должное непревзойденному мастерству и глубокому участию всех наших клиентов и партнеров, которые сыграли и продолжают играть важную роль в создании глобального феномена, которым являются розовые бриллианты с рудника Аргайл».





