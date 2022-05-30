IDE успешно провела ярмарку «Голубое и белое», ставшую дозой адреналина для участников

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Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) провела на прошлой неделе одну из своих самых успешных внутренних выставок-ярмарок в огромном торговом зале биржевого комплекса. Ярмарка «Голубое и белое» (Blue & White Fair), заполнившая торговый зал и бурлившая активностью, собрала 53 экспонента и представила бриллианты, драгоценные камни и украшения на десятки миллионов долларов. IDE сообщила об этом в пресс-релизе о мероприятии.

Впервые в этом году ярмарка «Голубое и белое» включала в себя инновационный раздел, в котором были представлены восемь технологических компаний, занимающихся торговлей бриллиантами и ювелирными изделиями. Цель состояла в том, чтобы объединить знания и опыт израильской алмазной промышленности с творческим потенциалом хорошо всем известного израильского технологического сектора. Впервые на мероприятие были приглашены десятки ювелирных компаний, что дало им возможность покупать бриллианты непосредственно у источника.

Ярмарка «Голубое и белое», организованная несколько лет назад как внутреннее мероприятие для укрепления местной торговли, представляет собой рынок для израильских поставщиков и покупателей бриллиантов прямо в торговом зале биржи.

Президент Израильской алмазной биржи Боаз Молдавский (Boaz Moldavsky) сказал: «Это мероприятие имело огромный успех. Оно показало, что нам нравится делать лучше всего: «Меньше слов, больше дела». После более чем двух лет пандемии мы смогли заполнить торговый зал более чем 53 экспонентами, восьмью технологическими компаниями и сотнями посетителей, которые пришли по делам. Это порция адреналина для членов IDE».

Мейра Вайсберг (Meira Weissberg), председатель выставочного комитета IDE, отвечала за организацию ярмарки. «На этот раз мы решили включить инновационный раздел, чтобы продемонстрировать технологии для алмазной и ювелирной промышленности. Мы также пригласили производителей ювелирных изделий. Я считаю, что технологические инновации и партнерство с ювелирной отраслью — это два двигателя роста, которые могут обеспечить успех алмазной отрасли в будущем».





