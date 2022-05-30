Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
Сегодня
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
IDE успешно провела ярмарку «Голубое и белое», ставшую дозой адреналина для участников
Впервые в этом году ярмарка «Голубое и белое» включала в себя инновационный раздел, в котором были представлены восемь технологических компаний, занимающихся торговлей бриллиантами и ювелирными изделиями. Цель состояла в том, чтобы объединить знания и опыт израильской алмазной промышленности с творческим потенциалом хорошо всем известного израильского технологического сектора. Впервые на мероприятие были приглашены десятки ювелирных компаний, что дало им возможность покупать бриллианты непосредственно у источника.
Ярмарка «Голубое и белое», организованная несколько лет назад как внутреннее мероприятие для укрепления местной торговли, представляет собой рынок для израильских поставщиков и покупателей бриллиантов прямо в торговом зале биржи.
Президент Израильской алмазной биржи Боаз Молдавский (Boaz Moldavsky) сказал: «Это мероприятие имело огромный успех. Оно показало, что нам нравится делать лучше всего: «Меньше слов, больше дела». После более чем двух лет пандемии мы смогли заполнить торговый зал более чем 53 экспонентами, восьмью технологическими компаниями и сотнями посетителей, которые пришли по делам. Это порция адреналина для членов IDE».
Мейра Вайсберг (Meira Weissberg), председатель выставочного комитета IDE, отвечала за организацию ярмарки. «На этот раз мы решили включить инновационный раздел, чтобы продемонстрировать технологии для алмазной и ювелирной промышленности. Мы также пригласили производителей ювелирных изделий. Я считаю, что технологические инновации и партнерство с ювелирной отраслью — это два двигателя роста, которые могут обеспечить успех алмазной отрасли в будущем».