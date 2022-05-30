Damac Group добавляет de Grisogono к своим активам в сфере предметов роскоши

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Дубайская компания Damac Group купила de Grisogono, добавив обанкротившийся швейцарский бренд к своим активам в сфере предметов роскоши после того, как поглотила итальянский модный бренд Roberto Cavalli.

Damac Group, основанная и принадлежащая Хуссейну Саджвани (Hussain Sajwani), является одной из крупнейших девелоперских компаний на Ближнем Востоке, осуществляющей свою деятельность в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Аммане, Бейруте, Багдаде, Джидде, Эр-Рияде, Майами и Лондоне.

De Grisogono — швейцарский производитель ювелирных изделий в сегменте роскоши, основанный в 1993 году ливано-итальянским специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози (Fawaz Gruosi), которому пришлось отказаться от основного пакета акций компании, перешедшего под контроль инвесторов, связанных с Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos), старшей дочерью бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Некоторые из шедевров, созданных этой ювелирной компанией, вошли в число сокровищ, установивших ценовые рекорды при продаже на аукционах Christie’s.

Последнее приобретение Damac Group послужит укреплению ее портфеля предметов роскоши, обеспечив прочную основу на мировом рынке, и Саджвани видит хорошие перспективы для de Grisogono. «Борьба на торгах за de Grisogono была для нас естественным шагом, — сказал он. — Относительно молодой, но уже зарекомендовавший себя бренд обладает огромным потенциалом, который необходимо раскрыть и использовать. Я верю, что благодаря опыту и ноу-хау Damac мы сможем привести бренд к оправданному успеху, укрепив его глобальное развитие и сеть».





