Эксклюзив
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
Сегодня
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Damac Group добавляет de Grisogono к своим активам в сфере предметов роскоши
Damac Group, основанная и принадлежащая Хуссейну Саджвани (Hussain Sajwani), является одной из крупнейших девелоперских компаний на Ближнем Востоке, осуществляющей свою деятельность в Дубае, Абу-Даби, Дохе, Аммане, Бейруте, Багдаде, Джидде, Эр-Рияде, Майами и Лондоне.
De Grisogono — швейцарский производитель ювелирных изделий в сегменте роскоши, основанный в 1993 году ливано-итальянским специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози (Fawaz Gruosi), которому пришлось отказаться от основного пакета акций компании, перешедшего под контроль инвесторов, связанных с Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos), старшей дочерью бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Некоторые из шедевров, созданных этой ювелирной компанией, вошли в число сокровищ, установивших ценовые рекорды при продаже на аукционах Christie’s.
Последнее приобретение Damac Group послужит укреплению ее портфеля предметов роскоши, обеспечив прочную основу на мировом рынке, и Саджвани видит хорошие перспективы для de Grisogono. «Борьба на торгах за de Grisogono была для нас естественным шагом, — сказал он. — Относительно молодой, но уже зарекомендовавший себя бренд обладает огромным потенциалом, который необходимо раскрыть и использовать. Я верю, что благодаря опыту и ноу-хау Damac мы сможем привести бренд к оправданному успеху, укрепив его глобальное развитие и сеть».