Суммарные инвестиции СП "АЛРОСА" и Зимбабве в геологоразведку в стране составят около $17 млн

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(FINMARKET.RU) - СП "АЛРОСА" и Зимбабве, занимающееся геологоразведкой месторождений алмазов в этой стране, в ближайшей перспективе планирует выйти на производство, сообщил глава Минприроды Александр Козлов по итогам заседания российско-зимбабвийской межправкомиссии. Россия также интересуется разработкой металлов в этой стране.

Как сообщил Козлов "Интерфаксу", "АЛРОСА Зимбабве" получила 39 поисковых лицензий со сроком исполнения 2022 год. Суммарные инвестиции в геологоразведку составят $16,7 млн.

"АЛРОСА" в 2020 году заключила соглашение о сотрудничестве с зимбабвийской государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company. СП, в котором "АЛРОСА" принадлежит 70%, фокусируется на поисках, геологоразведке и, в случае успеха, разработке коренных месторождений алмазов в Зимбабве. Инвестиции в это СП "АЛРОСА" оценивала в $12 млн в течение двух лет.

"Со своей стороны мы видим наличие существенных перспектив для расширения диалога в области добычи полезных ископаемых", - сообщил Козлов.

По его словам, отечественные компании проявляют интерес к деятельности по геологическому изучению перспективных районов Зимбабве, поиску и разведке месторождений, обмену опытом и технологиями по проводимым работам.

"Видим перспективы для совместных работ по восполнению дефицитных полезных ископаемых с привлечением российских компаний-недропользователей, таких как: марганец, хром, бериллий, литий, редкоземельные металлы", - добавил министр.





