Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Суммарные инвестиции СП "АЛРОСА" и Зимбабве в геологоразведку в стране составят около $17 млн
Как сообщил Козлов "Интерфаксу", "АЛРОСА Зимбабве" получила 39 поисковых лицензий со сроком исполнения 2022 год. Суммарные инвестиции в геологоразведку составят $16,7 млн.
"АЛРОСА" в 2020 году заключила соглашение о сотрудничестве с зимбабвийской государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company. СП, в котором "АЛРОСА" принадлежит 70%, фокусируется на поисках, геологоразведке и, в случае успеха, разработке коренных месторождений алмазов в Зимбабве. Инвестиции в это СП "АЛРОСА" оценивала в $12 млн в течение двух лет.
"Со своей стороны мы видим наличие существенных перспектив для расширения диалога в области добычи полезных ископаемых", - сообщил Козлов.
По его словам, отечественные компании проявляют интерес к деятельности по геологическому изучению перспективных районов Зимбабве, поиску и разведке месторождений, обмену опытом и технологиями по проводимым работам.
"Видим перспективы для совместных работ по восполнению дефицитных полезных ископаемых с привлечением российских компаний-недропользователей, таких как: марганец, хром, бериллий, литий, редкоземельные металлы", - добавил министр.