Arctic Star Exploration открыла новый кимберлит — Арбутус — на проекте Диаграс в Канаде

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Компания Arctic Star Exploration сообщила, что ее геологоразведочная группа обнаружила новый кимберлит, получивший название Арбутус (Arbutus), в рамках ее проекта Диаграс (Diagras) в Северо-Западных территориях Канады.

Открытие было сделано путем тестирования кимберлитовой цели класса B в ходе широкомасштабной электромагнитной съемки с вертолета на проекте Диаграс и в результате наземных геофизических исследований. Целями класса В являются 25 известных кимберлитов на данном участке. Исторические исследования, как правило, предполагали, что эти кимберлиты являются классическими одиночными образованиями, вертикальными, «морковообразными» трубчатыми телами, как это диктуется кимберлитовой моделью. Однако опыт работы на кимберлитовом поле Лак-де-Грас (эллипс 80 км на 120 км, содержащий более 200 кимберлитов одинакового возраста) показал, что многие из кимберлитов представляют собой не одиночные, а множественные эруптивные образования с несколькими лепестками, образующими комплексы сложной формы. На сегодняшний день цель класса B была в центре исследования компании, и в 2021 году это привело к открытию 5 новых кимберлитов, включая кимберлит Секвойя (Sequoia), что подтвердило концепцию.

Согласно Arctic Star Exploration, Арбутус — это сцементированный кимберлит с наличием крупных субсантиметровых оливинов и многочисленных минералов-индикаторов алмазов и мантийных пород. Судя по результатам бурения и геофизике, трубка имеет длину около 200 м и ширину 25 м.

Arctic Star Exploration в основном занимается разведкой алмазов и недавно обнаружила 6 новых кимберлитов на богатом кимберлитовом поле Лак-де-Грас, являющемся источником для двух горнодобывающих кимберлитовых комплексов стоимостью многие миллиарды долларов. Компания также имеет разрешение на разведку на участке площадью 958 га, содержащем ряд алмазоносных кимберлитов на своем проекте Тимантти (Timantti) в районе Куусамо в Финляндии. Arctic Star Exploration передала свой алмазный проект Стейн (Stein) в Нунавуте компании GGL, которая планирует начать работу после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Arctic Star Exploration продолжает искать подходящие возможности для добычи алмазов в других местах.

Проект Диаграс является совместным предприятием компаний Arctic Star Exploration Corp. (в настоящее время ее доля составляет 81,5%) и Margaret Lake Diamonds Inc. (18,5%).





