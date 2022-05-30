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«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
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В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
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В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
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09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Arctic Star Exploration открыла новый кимберлит — Арбутус — на проекте Диаграс в Канаде
Открытие было сделано путем тестирования кимберлитовой цели класса B в ходе широкомасштабной электромагнитной съемки с вертолета на проекте Диаграс и в результате наземных геофизических исследований. Целями класса В являются 25 известных кимберлитов на данном участке. Исторические исследования, как правило, предполагали, что эти кимберлиты являются классическими одиночными образованиями, вертикальными, «морковообразными» трубчатыми телами, как это диктуется кимберлитовой моделью. Однако опыт работы на кимберлитовом поле Лак-де-Грас (эллипс 80 км на 120 км, содержащий более 200 кимберлитов одинакового возраста) показал, что многие из кимберлитов представляют собой не одиночные, а множественные эруптивные образования с несколькими лепестками, образующими комплексы сложной формы. На сегодняшний день цель класса B была в центре исследования компании, и в 2021 году это привело к открытию 5 новых кимберлитов, включая кимберлит Секвойя (Sequoia), что подтвердило концепцию.
Согласно Arctic Star Exploration, Арбутус — это сцементированный кимберлит с наличием крупных субсантиметровых оливинов и многочисленных минералов-индикаторов алмазов и мантийных пород. Судя по результатам бурения и геофизике, трубка имеет длину около 200 м и ширину 25 м.
Arctic Star Exploration в основном занимается разведкой алмазов и недавно обнаружила 6 новых кимберлитов на богатом кимберлитовом поле Лак-де-Грас, являющемся источником для двух горнодобывающих кимберлитовых комплексов стоимостью многие миллиарды долларов. Компания также имеет разрешение на разведку на участке площадью 958 га, содержащем ряд алмазоносных кимберлитов на своем проекте Тимантти (Timantti) в районе Куусамо в Финляндии. Arctic Star Exploration передала свой алмазный проект Стейн (Stein) в Нунавуте компании GGL, которая планирует начать работу после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Arctic Star Exploration продолжает искать подходящие возможности для добычи алмазов в других местах.
Проект Диаграс является совместным предприятием компаний Arctic Star Exploration Corp. (в настоящее время ее доля составляет 81,5%) и Margaret Lake Diamonds Inc. (18,5%).