«Добрые сердца» в поддержку юных талантов

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В День защиты детей сеть «585*ЗОЛОТОЙ» совместно с Благотворительным фондом Оксаны Федоровой начали социальную акцию «Добрые сердца». За каждый комментарий в виде сердца ювелирный ритейлер переведет 1 рубль на поддержку проектов Фонда.

Своими социальными инициативами ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» показывает, что помогать легко, а формы помощи могут быть самыми разными, в том числе и совершенно нематериальными для клиентов.

Оксана Федорова, Мисс Вселенная, телеведущая, певица, основатель и президент благотворительного фонда: «В каждом человеке заложена потребность помогать, но часто людей останавливает неуверенность в том, что оказанная помощь поступит по назначению. Поэтому лучше выбрать фонд или несколько фондов и оказывать ту помощь, которая для вас посильна. Идея акции «Добрые сердца» сети «585*ЗОЛОТОЙ» идет еще дальше и превращает виртуальные лайки в реальную помощь – от участников нужно только искреннее и доброе намерение. Создадим Вселенную добра вместе!».

Ключевое направление работы фонда Оксаны Федоровой – программа «Культура и просвещение», в рамка которой издаются книги, проводится творческие конкурсы для детей, реализуется проекты по популяризации классического искусства и поддержке юных талантов во всероссийском масштабе. Средства, собранные в совместной акции с сетью «585*ЗОЛОТОЙ», будут направлены на стипендии для детей, занимающихся классической музыкой.

Присоединиться к проекту легко – нужно перейти в группу ювелирной сети во ВКонтакте и поставить сердечко в комментариях.

Оксана Федорова - российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс Россия», «Мисс Санкт-Петербург», с 2009 года является основателем и президентом благотворительного фонда. Миссия фонда - создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на сохранение и развитие духовных и семейных ценностей, культурного наследия России и поддержку юных талантов.

Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 300+ магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове, это количество растет каждый месяц. В 2022 году сети исполнился 22 года. Она является лауреатом премий Международной ювелирной академии IJA AWARDS, «HR-бренд 2019» и Премии качества в 2017 году.





