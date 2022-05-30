Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
«Добрые сердца» в поддержку юных талантов
Своими социальными инициативами ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» показывает, что помогать легко, а формы помощи могут быть самыми разными, в том числе и совершенно нематериальными для клиентов.
Оксана Федорова, Мисс Вселенная, телеведущая, певица, основатель и президент благотворительного фонда: «В каждом человеке заложена потребность помогать, но часто людей останавливает неуверенность в том, что оказанная помощь поступит по назначению. Поэтому лучше выбрать фонд или несколько фондов и оказывать ту помощь, которая для вас посильна. Идея акции «Добрые сердца» сети «585*ЗОЛОТОЙ» идет еще дальше и превращает виртуальные лайки в реальную помощь – от участников нужно только искреннее и доброе намерение. Создадим Вселенную добра вместе!».
Ключевое направление работы фонда Оксаны Федоровой – программа «Культура и просвещение», в рамка которой издаются книги, проводится творческие конкурсы для детей, реализуется проекты по популяризации классического искусства и поддержке юных талантов во всероссийском масштабе. Средства, собранные в совместной акции с сетью «585*ЗОЛОТОЙ», будут направлены на стипендии для детей, занимающихся классической музыкой.
Присоединиться к проекту легко – нужно перейти в группу ювелирной сети во ВКонтакте и поставить сердечко в комментариях.
Оксана Федорова - российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс Россия», «Мисс Санкт-Петербург», с 2009 года является основателем и президентом благотворительного фонда. Миссия фонда - создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на сохранение и развитие духовных и семейных ценностей, культурного наследия России и поддержку юных талантов.
Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 300+ магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове, это количество растет каждый месяц. В 2022 году сети исполнился 22 года. Она является лауреатом премий Международной ювелирной академии IJA AWARDS, «HR-бренд 2019» и Премии качества в 2017 году.