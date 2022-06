Министерство горной промышленности ДРК, AWDC, DDI@RESOLVE и Everledger запустили пилотный проект для кооперативов старательской и мелкомасштабной добычи в ДРК

Фото: SAEMAPE

Во время стартовой встречи, которая состоялась в городе Кананга провинции Касаи в ДРК, Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) совместно с Министерством горнодобывающей промышленности ДРК и его подразделениями SAEMAPE и CEEC, неправительственной организацией DDI@RESOLVE и технологической компанией Everledger инициировали OrigemA, пилотный проект, направленный на создание полностью прозрачной цифровой программы вывода добычи алмазов на рынок для кооперативов старательской и мелкомасштабной добычи (Artisanal and Small-Scale Mining, ASM) в ДРК. Целью пилотного проекта OrigemA является разработка плана, ориентированного на прозрачность, устойчивость и справедливую торговлю, который со временем может быть расширен как в ДРК, так и в других странах.ДРК является крупнейшим в мире производителем алмазов, добытых старательским способом, на долю которого приходится почти 70% мирового производства ASM, что, в свою очередь, составляет, по оценкам, от 15 до 20% от общего объема добычи алмазов в мире. Из-за своего в значительной степени неформального характера этот сегмент алмазодобывающей промышленности особенно уязвим в отношении нарушений прав человека, плохих условий труда, коррупции и непрозрачной или незаконной торговли. В ноябре прошлого года в Антверпене AWDC и Министерство горнодобывающей промышленности ДРК, SAEMAPE и CEEC подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий инициировать проект. Создание полностью прозрачной производственно-сбытовой цепочки соответствует целям реформирования алмазной отрасли, изложенным президентом ДРК Чисекеди и его министром горнодобывающей промышленности г-жой Каламбайи (Kalambayi). «Министерство горнодобывающей промышленности Конго, земельный кадастр горнодобывающей промышленности (Cadastre Minier), SAEMAPE и CEEC будут работать с другими партнерами над созданием правовой и налоговой базы, которая позволит эффективно формировать, бороться с коррупцией, устранять логистические препятствия и повышать прозрачность в финансовые и фискальные потоки», — сказала в связи с этим министр Каламбайи.Посетив различные предприятия ASM в последние месяцы, DDI@RESOLVE вместе с SAEMAPE выбрали шесть кооперативов, находящихся на разных стадиях формализации, для участия в пилотной программе. Организация DDI@RESOLVE, разработавшая первый в истории набор стандартов этичного старательского производства алмазов и безопасности цепи поставок, известный как стандарты по производству алмазов Maendeleo Diamond Standards (MDS), будет контролировать проект на местах, включая обучение, аудит и сертификацию кооперативов в соответствии со стандартами должной осмотрительности MDS и Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Стивен д’Эспозито (Stephen d’Esposito), генеральный директор неправительственной организации DDI@RESOLVE завил: «Наша ключевая миссия идеально согласуется с этим проектом: трансформировать амбициозные идеи в реальную пользу для людей, сообществ и экосистем. За многие годы работы в отрасли старательской добычи алмазов в ДРК мы накопили огромный объем знаний и опыта. При поддержке структуры RESOLVE мы предлагаем совместный опыт и мышление, ориентированное на решения».Создание плана справедливой торговли алмазами не ограничивается формализацией и сертификацией старательской и мелкомасштабной добычи. Проект OrigemA стремится создать первую цепочку создания стоимости с поддержкой цифровых технологий и блокчейна для производства ASM. «Наша роль в этом проекте состоит в том, чтобы доказать, что отрасль ASM не должна быть исключена из преимуществ технологий, позволяющих значительно повысить прозрачность пути алмаза от рудника до рынка не только с точки зрения формирования справедливых цен, но и также предоставляя платформу, которая может продемонстрировать положительное влияние этих алмазов», — добавила Линн Кемп (Leanne Kemp), генеральный директор Everledger. Основная деятельность компании заключается в предоставлении технологических решений для повышения прозрачности глобальных цепочек поставок в сочетании с глубоким опытом работы на алмазном рынке и с сильным акцентом на критически важных полезных ископаемых и в других отраслях, таких как предметы роскоши, одежда и так далее».Недельное стартовое совещание, в котором приняли участие глава кабинета Министерства горной промышленности Мишель Кибонге Ньекума (Michel Kibonge Nyekuma), генеральный директор SAEMAPE г-н Жан-Поль Капонго Кадиобо (Jean-Paul Kapongo Kadiobo), генеральный директор CEEC г-н Фредди Муамба Каньинку (Freddy Muamba Kanyinku), генеральный директор Everledger Линн Кемп, глава отдела по связям с промышленностью AWDC Карен Рентместерс (Karen Rentmeesters) и представители всех шести кооперативов, провели официальный запуск проекта, а также подробные информационные сессии и раздачу оборудования для майнинга пилотным кооперативам. По возвращении в Киншасу AWDC и Everledger вместе с CEEC и SAEMAPE также встретились с министром горнодобывающей промышленности Каламбайи для краткого обзора проекта и дальнейшего его обсуждения.«Мы считаем важным, чтобы все партнеры, включая правительство и сами кооперативы, были вовлечены в процесс на местах. Этот совместный идущий по восходящей линии подход гарантирует, что мы создадим модель, учитывающую реалии старательской мелкомасштабной добычи полезных ископаемых в отдаленных регионах, и что получившийся план можно масштабировать и воспроизвести в полевых условиях. Вот почему запуск этого пилотного проекта в городе Кананга провинции Касаи, встречи лицом к лицу с кооперативами и местными сообществами были так важны», — говорит Карен Рентместерс, руководитель отдела по связям с промышленностью в AWDC.На начальном этапе OrigemA финансируется за счет взносов AWDC, но группа партнеров надеется получить дополнительное финансирование за счет государственного финансирования, а также хочет изучить возможности коммерческого партнерства по мере развития проекта.