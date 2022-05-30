В Гонконге наблюдается бум продаж оборудования для изготовления ювелирных изделий

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Компании, производящие оборудование для изготовления ювелирных изделий, увеличили свои продажи, поскольку производители ювелирных изделий начали возвращаться в Гонконг, пытаясь защитить свою деятельность от сбоев, вызванных пандемией COVID-19 и продолжающимися геополитическими переменами.

Double Technology, гонконгская компания, специализирующаяся на автоматизированном оборудовании для производства ювелирных изделий, заявила, что в настоящее время работает над расширением своей азиатской сети, открывая офисы в Тайване, Малайзии и Японии в рамках плана модернизации и преобразования T-box Совета по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), сообщает портал Совета hktdc.com, добавляя, что Double Technology продает разнообразное передовое оборудование для производства ювелирных изделий, поставляемое из Японии, США и Германии, в том числе станки для изготовления шаблонов, прецизионные литейные и шлифовальные станки.

Генеральный директор компании Альф Вонг (Alf Wong) считает, что эффективное производственное оборудование может позволить производителям сократить численность персонала вдвое. «Дело не только в повышении производительности, дело просто в невозможности производства некоторых деликатных продуктов без этого оборудования. Например, если мы хотим сделать инкрустированное бриллиантами платиновое кольцо в форме клубники с полостью внутри, мы можем сначала использовать 3D-принтер для формирования платины, а затем использовать другие машины для закрепления бриллиантов. Такая тонкая техника исполнения не может быть достигнута человеческими руками», — сказал он.

Кроме того, по его мнению, оборудование не просто повышает эффективность — оно позволяет подключать производство к сети радиочастотной идентификации или другим цифровым системам, позволяя производителям контролировать свои производственные линии в режиме реального времени, чтобы гарантировать, что производство остается тесно взаимосвязанным.

«В настоящее время 90% наших клиентов являются производителями ювелирных изделий, но некоторые из них производят медицинские изделия, такие как зубные брекеты, — рассказывает Альф Вонг. — Мы предоставляем послепродажные услуги, такие как составление комбинаций производственного оборудования в соответствии с потребностями клиентов, помощь в программировании системы и обеспечение бесперебойной работы. Эти создающие добавленную стоимость услуги хорошо принимаются клиентами, и они также привлекли зарегистрированные в США компании к покупке разнообразного производственного оборудования для повышения эффективности своих заводов на материке».





