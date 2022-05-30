Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
В Гонконге наблюдается бум продаж оборудования для изготовления ювелирных изделий
Double Technology, гонконгская компания, специализирующаяся на автоматизированном оборудовании для производства ювелирных изделий, заявила, что в настоящее время работает над расширением своей азиатской сети, открывая офисы в Тайване, Малайзии и Японии в рамках плана модернизации и преобразования T-box Совета по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), сообщает портал Совета hktdc.com, добавляя, что Double Technology продает разнообразное передовое оборудование для производства ювелирных изделий, поставляемое из Японии, США и Германии, в том числе станки для изготовления шаблонов, прецизионные литейные и шлифовальные станки.
Генеральный директор компании Альф Вонг (Alf Wong) считает, что эффективное производственное оборудование может позволить производителям сократить численность персонала вдвое. «Дело не только в повышении производительности, дело просто в невозможности производства некоторых деликатных продуктов без этого оборудования. Например, если мы хотим сделать инкрустированное бриллиантами платиновое кольцо в форме клубники с полостью внутри, мы можем сначала использовать 3D-принтер для формирования платины, а затем использовать другие машины для закрепления бриллиантов. Такая тонкая техника исполнения не может быть достигнута человеческими руками», — сказал он.
Кроме того, по его мнению, оборудование не просто повышает эффективность — оно позволяет подключать производство к сети радиочастотной идентификации или другим цифровым системам, позволяя производителям контролировать свои производственные линии в режиме реального времени, чтобы гарантировать, что производство остается тесно взаимосвязанным.
«В настоящее время 90% наших клиентов являются производителями ювелирных изделий, но некоторые из них производят медицинские изделия, такие как зубные брекеты, — рассказывает Альф Вонг. — Мы предоставляем послепродажные услуги, такие как составление комбинаций производственного оборудования в соответствии с потребностями клиентов, помощь в программировании системы и обеспечение бесперебойной работы. Эти создающие добавленную стоимость услуги хорошо принимаются клиентами, и они также привлекли зарегистрированные в США компании к покупке разнообразного производственного оборудования для повышения эффективности своих заводов на материке».