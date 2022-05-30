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Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
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Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Canadian North Resources расширит разведку никеля и МПГ на проекте в районе озера Фергюсон в Канаде
Об этом сообщает портал miningweekly.com, отмечая, что работы будут включать в себя оценку ресурсов, программу алмазного бурения общей протяженностью 15 000 м, внутрискважинную геофизическую съемку, наземное геологическое картирование и геофизическую съемку, а также металлургические испытания.
Проект Фергюсон-Лейк (Ferguson Lake) компании CNRI обладает большим потенциалом, и его можно сравнить с проектом Джулимар (Julimar) компании Chalice Mining в Австралии, где имеются аналогичные полезные ископаемые. Chalice Mining оценивается в 1,662 млрд долларов США.
«Исходя из общедоступной информации на сегодняшний день, есть явное сходство в геологических условиях, вмещающих породах, видах и типах минерализации между проектом Фергюсон-Лейк и недавно открытым проектом Джулимар компании Chalice Mining, расположенном в Западной Австралии», — отмечается в презентации CNRI для инвесторов.
Проект Ferguson Lake имеет потенциал для добычи ценных рудных тел МПГ с огромным разведочным потенциалом. В этом районе также много воды, которую можно использовать для разработки месторождений и геологоразведочных работ.
CNRI намерена расширить ресурсы цветных металлов и МПГ путем разведки алмазным бурением зон с высоким содержанием сульфидов и объектов с низким содержанием сульфидов, обогащенных МПГ, вдоль пояса минерализации, пересмотреть исторические оценки ресурсов, расширить металлургические испытания, в ближайшее время обновить технический отчет и перевести проект на технико-экономическое обоснование. Эти рабочие планы компания хочет завершить в течение 2022–2023 годов, а специальное бурение для уточнения данных, экологические исследования, а также металлургические испытания и опытно-конструкторские работы провести в 2024 году и далее.