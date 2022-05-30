Canadian North Resources расширит разведку никеля и МПГ на проекте в районе озера Фергюсон в Канаде

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Компания Canadian North Resources Inc. (CNRI), специализирующаяся на металлах, применяемых в экологичной энергетике, электромобилях, аккумуляторах и других высокотехнологичных отраслях, сообщила о намерении расширить геологоразведочные работы на своем канадском проекте по добыче никеля, меди, кобальта, палладия и платины на озере Фергюсон в районе Киваллик в Нунавуте.

Об этом сообщает портал miningweekly.com, отмечая, что работы будут включать в себя оценку ресурсов, программу алмазного бурения общей протяженностью 15 000 м, внутрискважинную геофизическую съемку, наземное геологическое картирование и геофизическую съемку, а также металлургические испытания.

Проект Фергюсон-Лейк (Ferguson Lake) компании CNRI обладает большим потенциалом, и его можно сравнить с проектом Джулимар (Julimar) компании Chalice Mining в Австралии, где имеются аналогичные полезные ископаемые. Chalice Mining оценивается в 1,662 млрд долларов США.

«Исходя из общедоступной информации на сегодняшний день, есть явное сходство в геологических условиях, вмещающих породах, видах и типах минерализации между проектом Фергюсон-Лейк и недавно открытым проектом Джулимар компании Chalice Mining, расположенном в Западной Австралии», — отмечается в презентации CNRI для инвесторов.

Проект Ferguson Lake имеет потенциал для добычи ценных рудных тел МПГ с огромным разведочным потенциалом. В этом районе также много воды, которую можно использовать для разработки месторождений и геологоразведочных работ.

CNRI намерена расширить ресурсы цветных металлов и МПГ путем разведки алмазным бурением зон с высоким содержанием сульфидов и объектов с низким содержанием сульфидов, обогащенных МПГ, вдоль пояса минерализации, пересмотреть исторические оценки ресурсов, расширить металлургические испытания, в ближайшее время обновить технический отчет и перевести проект на технико-экономическое обоснование. Эти рабочие планы компания хочет завершить в течение 2022–2023 годов, а специальное бурение для уточнения данных, экологические исследования, а также металлургические испытания и опытно-конструкторские работы провести в 2024 году и далее.





