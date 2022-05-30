Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
De Beers Group опубликовала отчет об устойчивом развитии Building Forever 2021
«За первый полный год после объявления 12 целей De Beers добилась значительного прогресса в каждой из своих приоритетных областей — ведущих этических практиках, защите мира природы, партнерстве для создания процветающих сообществ и ускорении равных возможностей — несмотря на постоянные проблемы, связанные с пандемией Covid-19, которая продолжала влиять на операционную среду компании в 2021 году», — отмечается в пресс-релизе, в котором перечислены основные достижения компании, включая среди прочего увеличение мощности инновационной блокчейн-платформы De Beers Group для отслеживания алмазов TracrTM; снижение энергоемкости производства на 11% по мере стремления De Beers добиться к 2030 году нулевого выброса углерода в своей деятельности; поддержка более 2 600 рабочих мест в рамках инициатив по развитию предприятий на юге Африки и поддержка более 18 000 учащихся в 25 школах Южной Африки; а также и другие ее достижения.
De Beers Group упомянула о своем вкладе в принимающие страны в виде налогов и роялти, занятости и местных закупок, который в 2021 году составил в общей сложности 4,7 млрд долларов.
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал: «Будучи первым полным годом после объявления наших амбициозных целей в области устойчивого развития на 2030 год, 2021 год стал поворотным для нашего бизнеса. Мы внедрили поставленные цели в наши операционные и коммерческие рамки, создали важные основы и партнерские отношения, взаимодействовали с заинтересованными сторонами и предприняли ощутимые шаги вперед, продолжая работать на фоне пандемии Covid-19. Наши цели в области устойчивого развития в программе Building Forever подкрепляют нашу приверженность созданию лучшего будущего для людей и планеты, и мы продолжим наращивать наше мощное движение в течение 2022 года и далее».