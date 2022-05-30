De Beers Group опубликовала отчет об устойчивом развитии Building Forever 2021

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De Beers Group сообщила о значительном прогрессе, достигнутом в 2021 году в достижении своих целей в области устойчивого развития на 2030 год в рамках программы Building Forever («Строим навсегда») в своем последнем отчете на эту тему, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе алмазодобывающей компании.

«За первый полный год после объявления 12 целей De Beers добилась значительного прогресса в каждой из своих приоритетных областей — ведущих этических практиках, защите мира природы, партнерстве для создания процветающих сообществ и ускорении равных возможностей — несмотря на постоянные проблемы, связанные с пандемией Covid-19, которая продолжала влиять на операционную среду компании в 2021 году», — отмечается в пресс-релизе, в котором перечислены основные достижения компании, включая среди прочего увеличение мощности инновационной блокчейн-платформы De Beers Group для отслеживания алмазов TracrTM; снижение энергоемкости производства на 11% по мере стремления De Beers добиться к 2030 году нулевого выброса углерода в своей деятельности; поддержка более 2 600 рабочих мест в рамках инициатив по развитию предприятий на юге Африки и поддержка более 18 000 учащихся в 25 школах Южной Африки; а также и другие ее достижения.

De Beers Group упомянула о своем вкладе в принимающие страны в виде налогов и роялти, занятости и местных закупок, который в 2021 году составил в общей сложности 4,7 млрд долларов.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал: «Будучи первым полным годом после объявления наших амбициозных целей в области устойчивого развития на 2030 год, 2021 год стал поворотным для нашего бизнеса. Мы внедрили поставленные цели в наши операционные и коммерческие рамки, создали важные основы и партнерские отношения, взаимодействовали с заинтересованными сторонами и предприняли ощутимые шаги вперед, продолжая работать на фоне пандемии Covid-19. Наши цели в области устойчивого развития в программе Building Forever подкрепляют нашу приверженность созданию лучшего будущего для людей и планеты, и мы продолжим наращивать наше мощное движение в течение 2022 года и далее».





