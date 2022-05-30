Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
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16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
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09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Бельгийским банкам грозит серьезная судебная тяжба со стороны алмазных дилеров в Антверпене
Один из алмазных дилеров в Антверпене, Робин ван Берден (Robin van Beurden), успешно судился со своим банком, подав на него иск за то, что он заблокировал его долларовые счета, выполняя правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Робин ван Берден сказал, что алмазные дилеры в Антверпене сталкиваются с аналогичными проблемами, и они объединяются, чтобы бросить вызов банкам.
«Банки в Бельгии исключили торговцев алмазами из числа держателей банковских счетов, поэтому мы считаем, что будет подан коллективный иск, потому что нельзя рассматривать это иначе, как дискриминацию всей отрасли», — сказал Робин ван Берден, добавив, что дело будет называться групповым иском против одного или нескольких бельгийских финансовых учреждений и алмазные дилеры будут добиваться правовой защиты своих счетов.
Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), который официально представляет и координирует алмазный сектор Антверпена, заявил, что агрессивное снижение рисков банков с самого начала имело негативные последствия, включая ситуации, когда алмазные трейдеры с заблокированными счетами были вынуждены платить своим сотрудникам наличными деньгами, что явно противоречит мерам по борьбе с отмыванием денег.
Банковский сектор Бельгии сообщил в своем заявлении, что в каждом банке есть отдел по соблюдению правовых норм, который будет анализировать жалобы клиентов в свете этого законодательства и возможных судебных процедур.
«Это тяжелое время для алмазного сектора Антверпена, и, возможно, на горизонте маячит крупная судебная тяжба против банков», — заключает Deutsche Welle.