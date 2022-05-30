Бельгийским банкам грозит серьезная судебная тяжба со стороны алмазных дилеров в Антверпене

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Бельгийские банки, похоже, перестарались, чрезмерно стремясь соблюдать правила борьбы с отмыванием денег после того, как те вступили в силу в Европе. Согласно сообщению Deutsche Welle, следуя стратегии снижения рисков, некоторые из них заморозили банковские долларовые счета алмазных дилеров, работающих в Антверпене, которые сейчас пытаются восстановить доступ к своим деньгам.

Один из алмазных дилеров в Антверпене, Робин ван Берден (Robin van Beurden), успешно судился со своим банком, подав на него иск за то, что он заблокировал его долларовые счета, выполняя правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Робин ван Берден сказал, что алмазные дилеры в Антверпене сталкиваются с аналогичными проблемами, и они объединяются, чтобы бросить вызов банкам.

«Банки в Бельгии исключили торговцев алмазами из числа держателей банковских счетов, поэтому мы считаем, что будет подан коллективный иск, потому что нельзя рассматривать это иначе, как дискриминацию всей отрасли», — сказал Робин ван Берден, добавив, что дело будет называться групповым иском против одного или нескольких бельгийских финансовых учреждений и алмазные дилеры будут добиваться правовой защиты своих счетов.

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), который официально представляет и координирует алмазный сектор Антверпена, заявил, что агрессивное снижение рисков банков с самого начала имело негативные последствия, включая ситуации, когда алмазные трейдеры с заблокированными счетами были вынуждены платить своим сотрудникам наличными деньгами, что явно противоречит мерам по борьбе с отмыванием денег.

Банковский сектор Бельгии сообщил в своем заявлении, что в каждом банке есть отдел по соблюдению правовых норм, который будет анализировать жалобы клиентов в свете этого законодательства и возможных судебных процедур.

«Это тяжелое время для алмазного сектора Антверпена, и, возможно, на горизонте маячит крупная судебная тяжба против банков», — заключает Deutsche Welle.





