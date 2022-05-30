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Sotheby’s выставит на аукцион бриллиант «Юнона» весом более 100 каратов
Фото: Sotheby’s
Sotheby’s выставит на продажу редкий бриллиант весом 101,41 карата на аукционе «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), который пройдет 16 июня в Нью-Йорке. Алмаз носит имя Юноны, древнеримской богини, приравненной к Гере, царице богов в греческой мифологии.
Этот бриллиант грушевидной формы типа IIa в отличном состоянии сопровождается отчетом GIA, в котором говорится, что он имеет цвет D и внутренне безупречен. Его размеры впечатляют: 38,49 х 27,18 х 17,55 мм.
«Появление на аукционе идеального бриллианта весом 100 каратов — событие, заслуживающее внимания. С 1990 года на аукционах было продано только одиннадцать бриллиантов цвета D, без дефектов или без внутренних дефектов, и Sotheby’s имел честь продать семь из этих важных камней», — говорится в примечании к каталогу аукционного дома.
Другими «звездами» аукциона станут кольцо, украшенное бриллиантом изумрудной огранки весом 26,06 карата, восьмого (американского) размера фирмы Kwiat (эстимейт — $ 2-3 млн), и бриллиант «Земная звезда» (The Earth Star) фирмы David Webb, темно-оранжевый камень грушевидной огранки весом 111,59 карата в обрамлении из резного азурмалахита, дополнительно украшенный круглыми бриллиантами (эстимейт — $1,5-2,5 млн).