Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
Вчера
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
В Москве производство ювелирных изделий и бижутерии выросло на 41%
Московское производство ювелирных украшений и бижутерии выросло на 41% за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
«Столичные компании выпускают широкий перечень товаров: пищевую продукцию, лекарства, различное оборудование и технику, одежду и текстиль, а также ювелирные изделия и бижутерию. Производством последних на территории Москвы занимаются 80 предприятий, из них шесть - средние и крупные. За первый квартал этого года они нарастили объем выпускаемой продукции на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, предприятия города используют в производстве различные драгоценные металлы и камни - золото, серебро, платину, алмазы, изумруды, жемчуг, а также недрагоценные и полудрагоценные материалы.
Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, объем отгруженной бижутерии и изделий из драгоценных материалов увеличился в столице на 18,8% по сравнению с показателем 2021 года и на 60% по сравнению с 2020 годом - до 10,6 млрд рублей. Всего в первом квартале 2022 года в городе выпустили 204 тыс. золотых украшений, что на 11,8% больше, чем в январе-марте 2021 года.
«В то же время бижутерии в столице произвели в первом квартале на 36,7 млн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среди крупных столичных производителей - ювелирный завод «Эстет». Благодаря собственным производственным мощностям и закупкам сырья от отечественных поставщиков предприятие смогло избежать существенного влияния санкционной политики. Компания производит широкий ассортимент ювелирных изделий - более 30 тыс. позиций», - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что среди них кольца, в том числе обручальные и помолвочные, серьги, браслеты, кулоны, цепи и многое другое. Компания создает как украшения сегмента масс-маркет, так и дизайнерские изделия премиум-класса.