В Москве производство ювелирных изделий и бижутерии выросло на 41%

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В первом квартале этого года в столице выпустили 204 тыс. золотых украшений



Московское производство ювелирных украшений и бижутерии выросло на 41% за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Столичные компании выпускают широкий перечень товаров: пищевую продукцию, лекарства, различное оборудование и технику, одежду и текстиль, а также ювелирные изделия и бижутерию. Производством последних на территории Москвы занимаются 80 предприятий, из них шесть - средние и крупные. За первый квартал этого года они нарастили объем выпускаемой продукции на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятия города используют в производстве различные драгоценные металлы и камни - золото, серебро, платину, алмазы, изумруды, жемчуг, а также недрагоценные и полудрагоценные материалы.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, объем отгруженной бижутерии и изделий из драгоценных материалов увеличился в столице на 18,8% по сравнению с показателем 2021 года и на 60% по сравнению с 2020 годом - до 10,6 млрд рублей. Всего в первом квартале 2022 года в городе выпустили 204 тыс. золотых украшений, что на 11,8% больше, чем в январе-марте 2021 года.

«В то же время бижутерии в столице произвели в первом квартале на 36,7 млн рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среди крупных столичных производителей - ювелирный завод «Эстет». Благодаря собственным производственным мощностям и закупкам сырья от отечественных поставщиков предприятие смогло избежать существенного влияния санкционной политики. Компания производит широкий ассортимент ювелирных изделий - более 30 тыс. позиций», - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что среди них кольца, в том числе обручальные и помолвочные, серьги, браслеты, кулоны, цепи и многое другое. Компания создает как украшения сегмента масс-маркет, так и дизайнерские изделия премиум-класса.





