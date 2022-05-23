Майские аукционы по продаже изумрудов принесли компании Gemfields более 43 млн долларов

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В ходе проведенных в мае пяти мини-аукционов по продаже изумрудов, добытых на руднике Кагем (Kagem) в Замбии, Gemfields выручила 43,3 млн долларов США, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Аукционы проводились с 9 по 26 мая в Бангкоке и достигли рекордной выручки: все 38 лотов были проданы покупателям, которые участвовали в торгах через платформу онлайн-аукционов, дающую возможность принять участие в процессе закрытых торгов клиентам из разных юрисдикций.

По словам Адриана Бэнкса (Adrian Banks), управляющего директора Gemfields, аукцион установил новые рекорды как по самой высокой выручке, так и по самой высокой средней цене за карат, достигнутых с июля 2009 года, что указывает на резкие изменения, происходящие на рынке. Он добавил, что на аукционе шла ожесточенная борьба, подтверждающая высокий уровень спроса на рынках изумрудов и рубинов.

Доход, полученный на этом аукционе, будет отправлен руднику Кагем, а правительству Замбии будут выплачены все причитающиеся роялти.

Компания Gemfields, двумя ключевыми операционными активами которой являются рубиновый рудник Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике и изумрудный рудник Кагем в Замбии, сильно зависит от доходов от аукционов.

Gemfields позиционирует себя как ведущего мирового поставщика цветных драгоценных камней из ответственных источников, специализирующегося на изумрудах, добытых в Замбии, и рубинах из Мозамбика, и действующего прозрачно, законно и добросовестно.





