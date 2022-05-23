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«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
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Вчера
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
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Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
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В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Майские аукционы по продаже изумрудов принесли компании Gemfields более 43 млн долларов
Аукционы проводились с 9 по 26 мая в Бангкоке и достигли рекордной выручки: все 38 лотов были проданы покупателям, которые участвовали в торгах через платформу онлайн-аукционов, дающую возможность принять участие в процессе закрытых торгов клиентам из разных юрисдикций.
По словам Адриана Бэнкса (Adrian Banks), управляющего директора Gemfields, аукцион установил новые рекорды как по самой высокой выручке, так и по самой высокой средней цене за карат, достигнутых с июля 2009 года, что указывает на резкие изменения, происходящие на рынке. Он добавил, что на аукционе шла ожесточенная борьба, подтверждающая высокий уровень спроса на рынках изумрудов и рубинов.
Доход, полученный на этом аукционе, будет отправлен руднику Кагем, а правительству Замбии будут выплачены все причитающиеся роялти.
Компания Gemfields, двумя ключевыми операционными активами которой являются рубиновый рудник Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике и изумрудный рудник Кагем в Замбии, сильно зависит от доходов от аукционов.
Gemfields позиционирует себя как ведущего мирового поставщика цветных драгоценных камней из ответственных источников, специализирующегося на изумрудах, добытых в Замбии, и рубинах из Мозамбика, и действующего прозрачно, законно и добросовестно.