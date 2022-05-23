Платина показала лучшие результаты на ювелирных рынках по всему миру

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В 2021 году платина завоевала симпатии потребителей ювелирных изделий во всем мире, несмотря на сбои, вызванные пандемией COVID-19. Об этом свидетельствует Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI), которая опубликовала свой ежегодный Обзор бизнеса платиновых ювелирных изделий (Platinum Jewellery Business Review, PJBR), где подчеркивается престижный имидж платины среди ювелирных ритейлеров и их покупателей.

«PGI стремится к тому, чтобы платина играла особую роль в ювелирной промышленности. Для достижения этой цели PGI работает с партнерами над интеграцией платины в стратегии брендинга с тем, чтобы завоевать сердца клиентов. Все чаще создание брендов и историй вокруг брендовых коллекций способствует повышению готовности потребителей совершить покупку. Все больше розничных продавцов, производителей и дизайнеров используют уникальные качества платины для развития своего бизнеса», — говорит Хью Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI.

Благодаря своим уникальным свойствам и богатой истории платина сегодня имеет хорошие возможности для стимулирования роста маржи в верхнем сегменте рынка, который, по прогнозам, будет расти намного быстрее, чем рынок в целом. Торговые цепи признали отличительные качества платины — такие как ее прочность, естественный белый цвет и способность передавать наполненные глубоким смыслом важные чувства и эмоции — в качестве центральной части их предложения покупателям и культуры изготовления ювелирных изделий. Кроме того, культовые бренды осознают исключительную универсальность платины, позволяя использовать ее для самых сложных и изысканных дизайнов.

Преобладание брендинга и позитивное развитие брендовых коллекций отражены в ключевых показателях рынка платины в 2021 году, став элементами ценной тактики в деле создания стоимости и устойчивого развития бизнеса в постпандемическую эпоху.

Так, на ювелирном рынке Японии в целом общий объем розничных продаж в 2021 году восстановился на 17,4% в годовом исчислении. Платина там была самым эффективным белым драгоценным металлом для ювелирных изделий: розничные продажи достигли 568 тыс. унций, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении и на 0,4% по сравнению с 2019 годом. Эти результаты были в значительной степени связаны с высокими продажами ювелирных изделий и свадебных украшений, а также с продолжающимся сдвигом в сторону металлов более высокой чистоты.

Партнеры PGI, на долю которых приходится более трети общего объема розничных продаж платины в Китае, сократили продажи лишь на 9% в годовом исчислении (на фоне общего снижения производства ювелирных изделий из платины на 23%) благодаря комплексным стратегиям, таким как демонстрация ценности фирменных коллекций, созданных с помощью инновационных технологий в привлекательном дизайне. В 2021 году как количество, так и качество брендовых коллекций продолжали расти у всех партнеров PGI, от свадебных подарков до подарков в знак любви, а также подарков для женщин, мужчин и подарков в стиле «унисекс», создавая волновой эффект среди розничных продавцов.

Ювелирный бизнес Индии в целом продемонстрировал значительный рост в четвертом квартале благодаря сильному свадебному сезону и серии праздников, которые традиционно поощряют покупку ювелирных изделий, что сделало платину самой быстрорастущей категорией для стратегических партнеров PGI в 2021 году, увеличив продажи на 30% по сравнению с предыдущим годом.

США сообщили о выдающихся результатах розничной торговли в 2021 году, при этом ювелирные изделия стали яркой звездой на рынке. В отрасли ювелирные изделия из платины показали еще более сильные результаты: розничные продажи выросли на 15% в годовом исчислении. Стратегические партнеры PGI сообщили о росте продаж изделий из платины на 28-42%, что не только превзошло показатели 2020 года, но и превзошло продажи до пандемии.

Интегрируя резонирующую стратегию брендинга и применяя инновационный дизайн и технологии в товарных предложениях, платина, помимо своей внутренней ценности, обеспечивает уникальное сочетание рациональных и эмоциональных бизнес-факторов и предоставляет ювелирной отрасли неоспоримую возможность для ведения бизнеса, полностью раскрывающего ее потенциал.





