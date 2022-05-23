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Платина показала лучшие результаты на ювелирных рынках по всему миру
«PGI стремится к тому, чтобы платина играла особую роль в ювелирной промышленности. Для достижения этой цели PGI работает с партнерами над интеграцией платины в стратегии брендинга с тем, чтобы завоевать сердца клиентов. Все чаще создание брендов и историй вокруг брендовых коллекций способствует повышению готовности потребителей совершить покупку. Все больше розничных продавцов, производителей и дизайнеров используют уникальные качества платины для развития своего бизнеса», — говорит Хью Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI.
Благодаря своим уникальным свойствам и богатой истории платина сегодня имеет хорошие возможности для стимулирования роста маржи в верхнем сегменте рынка, который, по прогнозам, будет расти намного быстрее, чем рынок в целом. Торговые цепи признали отличительные качества платины — такие как ее прочность, естественный белый цвет и способность передавать наполненные глубоким смыслом важные чувства и эмоции — в качестве центральной части их предложения покупателям и культуры изготовления ювелирных изделий. Кроме того, культовые бренды осознают исключительную универсальность платины, позволяя использовать ее для самых сложных и изысканных дизайнов.
Преобладание брендинга и позитивное развитие брендовых коллекций отражены в ключевых показателях рынка платины в 2021 году, став элементами ценной тактики в деле создания стоимости и устойчивого развития бизнеса в постпандемическую эпоху.
Так, на ювелирном рынке Японии в целом общий объем розничных продаж в 2021 году восстановился на 17,4% в годовом исчислении. Платина там была самым эффективным белым драгоценным металлом для ювелирных изделий: розничные продажи достигли 568 тыс. унций, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении и на 0,4% по сравнению с 2019 годом. Эти результаты были в значительной степени связаны с высокими продажами ювелирных изделий и свадебных украшений, а также с продолжающимся сдвигом в сторону металлов более высокой чистоты.
Партнеры PGI, на долю которых приходится более трети общего объема розничных продаж платины в Китае, сократили продажи лишь на 9% в годовом исчислении (на фоне общего снижения производства ювелирных изделий из платины на 23%) благодаря комплексным стратегиям, таким как демонстрация ценности фирменных коллекций, созданных с помощью инновационных технологий в привлекательном дизайне. В 2021 году как количество, так и качество брендовых коллекций продолжали расти у всех партнеров PGI, от свадебных подарков до подарков в знак любви, а также подарков для женщин, мужчин и подарков в стиле «унисекс», создавая волновой эффект среди розничных продавцов.
Ювелирный бизнес Индии в целом продемонстрировал значительный рост в четвертом квартале благодаря сильному свадебному сезону и серии праздников, которые традиционно поощряют покупку ювелирных изделий, что сделало платину самой быстрорастущей категорией для стратегических партнеров PGI в 2021 году, увеличив продажи на 30% по сравнению с предыдущим годом.
США сообщили о выдающихся результатах розничной торговли в 2021 году, при этом ювелирные изделия стали яркой звездой на рынке. В отрасли ювелирные изделия из платины показали еще более сильные результаты: розничные продажи выросли на 15% в годовом исчислении. Стратегические партнеры PGI сообщили о росте продаж изделий из платины на 28-42%, что не только превзошло показатели 2020 года, но и превзошло продажи до пандемии.
Интегрируя резонирующую стратегию брендинга и применяя инновационный дизайн и технологии в товарных предложениях, платина, помимо своей внутренней ценности, обеспечивает уникальное сочетание рациональных и эмоциональных бизнес-факторов и предоставляет ювелирной отрасли неоспоримую возможность для ведения бизнеса, полностью раскрывающего ее потенциал.