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Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
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02 мая 2022
Debswana назначила нового управляющего директора
Г-н Мотсоми перейдет в компанию Debswana из банка Bank of Botswana, где он занимал несколько ключевых стратегических и руководящих должностей, последней из которых была должность заместителя управляющего банка. В качестве заместителя управляющего он представлял Ботсвану на различных региональных и международных форумах, в том числе в связи с членством страны в Международном валютном фонде (МВФ). Он также работал в МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия, в качестве специального уполномоченного, а также был председателем Совета попечителей Ботсванского института анализа политики развития (Botswana Institute for Development Policy Analysis).
Г-н Мотсоми сменит г-жу Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), которая исполняла эту обязанность с августа 2019 года, после ухода из жизни предыдущего управляющего директора Debswana Альберта Милтона (Albert Milton), и продолжала руководить бизнесом во время пандемии Covid-19. Г-жа Армстронг будет тесно сотрудничать с г-ном Мотсоми в ближайшем будущем, чтобы обеспечить плавную смену руководства.
Брюс Кливер, генеральный директор De Beers Group и председатель совета директоров Debswana, в связи с этим сказал: «После тщательного отбора мы рады объявить Эндрю Мотсоми новым управляющим директором Debswana. Хотя нам повезло, что у нас было несколько очень сильных кандидатов на эту важную роль, правление Debswana сочло г-на Мотсоми идеальным человеком для развития бизнеса. Его лидерские качества и стратегическое понимание, отточенные на протяжении долгой и выдающейся карьеры в Bank of Botswana, будут иметь принципиальное значение, помогая Debswana продолжать создавать выдающиеся ценности как для жителей Ботсваны, так и для De Beers Group. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени Совета директоров и акционеров поблагодарить Линнетт Армстронг, которая с отличием руководила Debswana в очень сложный период. Под руководством г-жи Армстронг Debswana преодолела беспрецедентные трудности, вызванные пандемией Covid-19, и благодаря ее приверженности делу и энтузиазму компания остается на правильном пути к достижению своих амбициозных целей в области бизнеса и устойчивого развития».