Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России

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Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) сообщил об активизации усилий мировых автопроизводителей по сокращению использования палладия и увеличению применения платины в своих авто из-за ситуации вокруг России, сообщает портал ixbt.com со ссылкой на autostat.ru.

На Россию приходится около 25-30% мировых поставок палладия и около 8-10% платины. На данный момент нет никаких признаков того, что РФ собирается ограничить экспорт палладия, но есть опасения, что компании могут бойкотировать российский металл, а правительства могут вводить ограничения на его покупку. Поэтому, по словам главы исследовательского отдела WPIC Тревора Рэймонда, усилия по замене палладия резко возросли на фоне опасений по поводу его доступности.

Впрочем, есть и второй момент, который в условиях непрерывно растущих цен невозможно не учитывать: платина дешевле палладия. При цене около 950 долларов за унцию (28,3 грамма) платина стоит примерно вдвое дешевле, чем палладий. Автопроизводителям же ежегодно требуется около 2,5-3 млн унций платины и около 8,5 млн унций палладия.

В автомобильной промышленности палладий вместе с платиной применяются в каталитических нейтрализаторах. Палладий находит большее применение в бензиновых двигателях, платина – в дизельных.





