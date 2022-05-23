Эксклюзив
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
Сегодня
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России
На Россию приходится около 25-30% мировых поставок палладия и около 8-10% платины. На данный момент нет никаких признаков того, что РФ собирается ограничить экспорт палладия, но есть опасения, что компании могут бойкотировать российский металл, а правительства могут вводить ограничения на его покупку. Поэтому, по словам главы исследовательского отдела WPIC Тревора Рэймонда, усилия по замене палладия резко возросли на фоне опасений по поводу его доступности.
Впрочем, есть и второй момент, который в условиях непрерывно растущих цен невозможно не учитывать: платина дешевле палладия. При цене около 950 долларов за унцию (28,3 грамма) платина стоит примерно вдвое дешевле, чем палладий. Автопроизводителям же ежегодно требуется около 2,5-3 млн унций платины и около 8,5 млн унций палладия.
В автомобильной промышленности палладий вместе с платиной применяются в каталитических нейтрализаторах. Палладий находит большее применение в бензиновых двигателях, платина – в дизельных.